Fifa ‘abre o cofre’ e consegue apoio de clubes europeus para novo Mundial de Clubes

Entidade irá pagar mais dinheiro aos clubes que cederem jogadores na Copa do Mundo

Os presidentes da Associação de Clubes da Europa (ECA) e da Fifa, Nasser Al-Khelaifi e Gianni Infantino, respectivamente, assinaram um acordo histórico até 2030, nesta segunda-feira. Segundo o Lance!., a entidade máxima do futebol ganhará o apoio dos clubes do velho continente para a realização do novo Mundial a partir de 2025.

Em contrapartida, a Fifa irá compensar os clubes que cederem seus jogadores para a Copa do Mundo com 355 milhões de euros (R$ 2 bilhões) para as competições que serão disputadas em 2026 e 2030. Anteriormente, a entidade concedia “apenas” 209 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) e o aumento era uma exigência para que não houvesse boicote durante as Datas Fifa.

– Este é um dia significativo para o futuro do futebol e um acordo de estabilidade. Estamos muito felizes em renovar e fortalecer nosso acordo cooperativo com a ECA, uma importante parte que representa os clubes por toda a Europa. Ter o apoio da ECA para o novo Calendário de Jogos Internacionais oferece o balanço necessário entre clube e seleção. Temos projetos empolgantes pela frente, como o novo Mundial de Clubes em 2025 e o Mundial de Clubes Feminino. Uma colaboração mais próxima com clubes na Europa e no resto do mundo será essencial para o sucesso dos eventos no futuro – disse Gianni Infantino.

Na sequência, Nasser Al-Khelaifi afirmou que os clubes europeus irão apoiar a realização do novo Mundial de Clubes e que espera trabalhar cada vez mais próximo da Fifa nos próximos anos.

– A Fifa e a ECA também estabelecerão práticas de trabalho mais próximas no futuro Mundial de Clubes, incluindo os aspectos esportivos e comerciais para a edição de 2025, e trabalhando juntas em edições futuras, incluindo possíveis estruturas para gerenciar os direitos comerciais daqui para frente. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com a Fifa nos próximos meses e anos para garantir que os benefícios de novas e ampliadas competições no futebol masculino e feminino sejam devidamente compartilhados em todo o ecossistema.

O novo Mundial de Clubes da Fifa contará com a presença total de 32 clubes dos seis continentes, sendo 12 equipes da Europa. Também haverá uma outra espécie de Mundial que será disputada anualmente entre o vencedor da Champions League contra um adversário que sairá de uma eliminatória entre times da América do Sul, América do Norte/Central, África, Ásia e Oceania.