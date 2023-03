Programa Emprega Mulher acontece nesta terça-feira em Dourados

Evento do Sebrae oferece oficinas de capacitação e palestras para ajudar público feminino no acesso ao mercado de trabalho

O Sebrae/MS realiza, nesta terça-feira (28), o programa Emprega Mulher, em parceria com a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) e apoio da Prefeitura de Dourados e BPW Brasil (Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais). O intuito é fortalecer o público feminino para o mercado de trabalho com capacitações e oficinas.

Está previsto o Circuito de Elaboração de Currículo, para auxiliar as participantes na confecção do documento, incluindo fotografias. Também serão realizadas palestras temáticas sobre liderança, relacionamento no trabalho, dicas para entrevistas de emprego e automaquiagem. Toda a programação é gratuita.

Na agenda, das 14h às 17h, acontecem atendimentos da Funtrab, ofertando vagas de emprego. O Sebrae oferece oficinas com elaboração de currículo e impressão; o Senac terá profissionais com orientação e dicas de automaquiagem; e a Sala do Empreendedor oferece orientação sobre MEI (Micro Empreendedor Individual). Às 16h ocorre a palestra “Dicas para uma excelente entrevista de emprego”.

O Sebrae Dourados fica na Rua Presidente Kenedy, 855, Praça do Cinquentenário.