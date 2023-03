ASL inicia suas atividades do ano ressaltando arte poética

1º Chá Acadêmico de 2023 tem Rubenio Marcelo como convidado

Tendo a arte poética como destaque, a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras – ASL dará início na quinta-feira, dia 30 de março, às 19h30min, à sua série de Chás e Rodas Acadêmicas de 2023. Nesta abertura das atividades, o convidado será o poeta e acadêmico Rubenio Marcelo, que tecerá considerações sobre o tema: “A Poesia como ofício”, enfatizando relevantes aspectos deste gênero literário e expondo características da sua obra poética, bem como reflexos da poesia na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.

Realizados no auditório da ASL, na rua 14 de julho, 4653, os Chás Acadêmicos e as Rodas Acadêmicas de 2023 terão apresentação sempre nas últimas quintas-feiras dos meses de março a novembro. O palestrante do Chá de março, Rubenio Marcelo, é poeta, ensaísta e compositor, sendo imortal da Cadeira nª 35 da ASL. Antes da palestra, haverá performance de improviso poético Guaicuru com o artista Ruberval Cunha.

O convidado: Rubenio Marcelo é autor de vários livros de poesia, destacando-se nas suas obras autorais mais recentes: “Graal das Metáforas”, “Horizontes D’Versos”, “Voo de Polens”, “Veleiros da Essência”, “Palavras em Plenitude” e “Vias do Infinito Ser”, este – já em 2ª edição – livro indicado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) como leitura obrigatória para os Vestibulares 2020/2021/2022 (e para o triênio do PASSE).

Em 2018, Rubenio esteve em Portugal, onde a convite lançou suas obras no Departamento de Línguas e Cultura da Universidade de Aveiro, ocasião em que também ministrou pauta explorando este tema “A Poesia como ofício”, para alunos e professores daquela Universidade portuguesa.

Foi Conselheiro Estadual de Cultura de Mato Grosso do Sul e é um dos vencedores, com poema autoral, do tradicional concurso literário “Noite Nacional da Poesia”. Recentemente, esteve na Argentina, onde a convite integrou o Festival Internacional de Poesia de Buenos Aires, juntamente com outros poetas de vários países também convidados.

A ASL

Sediada na Rua 14 de Julho n° 4653, Altos do São Francisco, a Academia Sul-mato-grossense de Letras – a mais alta e representativa entidade literária estadual – comemorará, no próximo mês de outubro, 52 anos de fundação. O evento Chá Acadêmico cultural da ASL acontece sempre na última quinta-feira de cada mês e é aberto ao público.