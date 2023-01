Farmácia realiza cerimônia para recebimento da Certidão de Inscrição profissional

Na UNIGRAN, a cerimônia acontece sempre um dia após a colação de grau dos acadêmicos

Com 100% dos formados empregados, o curso de Farmácia da UNIGRAN realizou, nesta quinta-feira, 19, cerimônia de entrega da Certidão de Inscrição profissional. Além disso, eles participaram de palestras em comemoração ao Dia do Farmacêutico, que é celebrado anualmente em 20 de janeiro.

A coordenadora do curso, Brunna Charlla Feitosa Farinelli, explicou que a “carteirinha” é de extrema importância, porque sem ela o profissional não consegue exercer a profissão. Sendo que a UNIGRAN possui o diferencial de entregar o documento um dia após a Colação de Grau da turma.

“O Conselho Regional de Farmácia sai de Campo Grande, vem aqui para a filial em Dourados e faz essa cerimônia de entrega em parceria a UNIGRAN. Então, esse é o grande diferencial. Hoje eles já estão empregados e com a carteira em mãos”, comentou a coordenadora.

Durante a cerimônia, os formados participaram de palestras com a farmacêutica Daniely Proença, com o tema ‘Consultório e serviços farmacêuticos: como avançar na carreira’, e com o farmacêutico Alexandre Correa, que falou sobre ‘O diferencial do Farmacêutico na saúde pública’.

Brunna apontou que o CRF calcula mais de 130 áreas de atuação, afirmando que dentro da graduação há inúmeras possibilidades. “A gente às vezes pensa que o farmacêutico atua somente na drogaria, mas não é verdade. O farmacêutico atua desde o desenvolvimento, na produção de medicamentos, produtos de saúde, com correlatos, que entra perfumaria, cosméticos, vacinas, até a parte do controle de qualidade, análise da qualidade, além de poder trabalhar na indústria de alimentos, usina sucroalcooleiras, área de acupuntura, estética e farmácia hospitalar”, enumerou a coordenadora.

“O aluno sai totalmente habilitado, ele sai com uma formação generalista, podendo trabalhar em todas essas áreas”, lembrou Brunna.

