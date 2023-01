Hospital da Vida ativa novos tomógrafo e equipamento de raio-x

Equipamentos adquiridos pelo Governo do Estado vão tornar atendimentos e diagnósticos mais precisos

Começou a funcionar, nesta quinta-feira (19), o novo tomógrafo do Hospital da Vida. O equipamento, com tecnologia de 64 canais, foi adquirido pelo Governo do Estado, através da RUE (Rede de Urgência e Emergência), e ativado em uma sala reformada e adaptada para recebê-lo. A unidade de saúde ativou também novo equipamento de raio-x, melhorando a capacidade nos atendimentos de emergência.

O HV realiza, atualmente, 20 tomografias diárias, em média, de pacientes de Dourados e de municípios de toda região sul do Estado, que engloba, aproximadamente, 1 milhão de pessoas. O tomógrafo anterior tinha apenas quatro canais e, com o novo, os exames passam a ser mais precisos, já que a resolução das imagens é melhor.

Esse é um dos mais modernos e possibilita a realização de todos os tipos de exames de tomografia, principalmente para o setor de cardiologia, um diferencial que outras máquinas mais antigas não possuem.

A ativação dos novos equipamentos foi comemorada pelo prefeito Alan Guedes, que acompanhou de perto todo o trabalho de reforma para o HV poder receber a melhoria. “Nós recebemos pacientes não apenas de Dourados, mas de diversas cidades da região que agora poderão fazer exames com um dos equipamentos mais modernos da atualidade, uma tecnologia que poucos hospitais particulares possuem”, disse o prefeito, lembrando da parceria com o Governo do Estado, na gestão anterior e agora, com o governador Eduardo Riedel.