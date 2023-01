Dourados recebe equipamento odontológico portátil para atender pacientes especiais acamados em casa

A SEMS (Secretaria Municipal de Saúde) recebeu no início do mês um equipamento odontológico portátil completo para os atendimentos odontológicos de pacientes especiais acamados em casa. O aparelho é uma doação do MPT (Ministério Público do Trabalho) de Dourados e irá implementar as ações dos atendimentos do programa “Melhor em Casa”, implantado pela Prefeitura em 2022, que vem realizando atendimento multiprofissional de média e alta complexidade na residência de pacientes acamados com cuidadores e também ofertará procedimentos odontológicos cirúrgico-restauradores a outros pacientes acamados e domiciliados não pertencentes ao Programa, a partir da necessidade identificada pelas equipes de Saúde Bucal das UBS (Unidades Básicas de Saúde) do município.

“Temos esse serviço de atendimento domiciliar há mais de quatro meses em funcionamento. São 20 horas semanais, que uma equipe multidisciplinar atende os pacientes acamados com condições mais graves e que necessitam de acompanhamento regular. Com o novo equipamento odontológico portátil começamos a realizar procedimentos restauradores e pequenas cirurgias nesses pacientes, que já vinham sendo acompanhados com visitas e orientações”, explica o gerente do Núcleo de Atenção Básica à Saúde Bucal, Sérgio Roas.

Ainda de acordo com Sérgio, por conta das condições dos pacientes era necessário acionar os serviços de transporte para levá-los à Unidade Especializada para o deslocamento, o que dificultava o atendimento odontológico. “Agora com esse equipamento móvel podemos fazer muitos dos procedimentos na própria residência, não os fazendo depender do serviço de transporte por ambulância e de terem de se deslocar até uma Unidade, o que para muitos era uma barreira de acesso ao tratamento”, afirma.

O dentista que tem pós-graduação em odontologia hospitalar e realiza os procedimentos, Pedro Irala, explica que o programa de atendimento é um grande avanço na área. “O atendimento odontológico ser incluído nestes atendimentos aos pacientes acamados é muito importante e é sinônimo de desenvolvimento e fortalecimento dos serviços de assistência aos pacientes que por sua condição de saúde tem sua mobilidade consideravelmente comprometida”, ressalta.

O atendimento é iniciado por meio da Unidade Básica de Saúde ou da ESF (Estratégia Saúde da Família) de sua referência, onde é feito o cadastramento e a orientação. “A busca ativa pelos pacientes começa com os agentes de saúde, mas o cuidador também pode procurar a unidade de saúde para solicitar o atendimento. Agendamos uma visita com a família e iniciamos o tratamento de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias são em média quatro visitas realizadas”, enumera.