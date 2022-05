Faculdade Senai de Campo Grande sedia seleção da Friboi para preencher 50 vagas

A Faculdade Senai de Campo Grande sedia nesta quarta-feira (18/05), a partir das 7horas, o processo seletivo da Friboi, marca da JBS, para preencher 50 vagas na unidade 2 da Capital, localizada na saída para Sidrolândia. As oportunidades são para atuar em diversas funções operacionais e a contratação é imediata.

Para se candidatar não é necessário ter experiência. São vagas de empregos para diferentes frentes de trabalho, como serviços gerais, carga e descarga, faqueiro e desossador. Os interessados devem se apresentar no local da seleção com seus documentos pessoais como RG, carteira de trabalho e comprovante de residência.

De acordo com o gerente de gestão de negócios do Senai de Campo Grande, Juliano Rodrigo de Paula, a ideia é que os selecionados passem por formação no Senai. Processo semelhante foi realizado em Sidrolândia, com a participação de mais de 200 pessoas.

“Com isso, conseguimos formar duas turmas de aprendizagem na parte da manhã, totalizando 60 alunos e mais uma turma de assistente de produção noturno com mais 30 alunos. Fato inédito”, destacou.

Serviço – A Faculdade Senai de Campo Grande está localizado na Rua Engenheiro Roberto Mange, 190, Bairro Amambaí