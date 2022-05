Expoagro tem regra para entrada de menores durante a Feira

A entrada de menores durante a 56ª Expoagro, de 13 a 22 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, tem regras definidas, conforme estabelece a portaria 01/11, Art. 32 da Vara de Infância e da Juventude de Dourados.

Criança de até 12 anos incompleto somente terá acesso ao Parque de Exposições se tiver acompanhada dos pais ou responsável legal (tutor ou guardião legal), mediante a apresentação de documentação do menor (RG ou outro documento emitido por órgão estatal contendo foto, com nome completo, data de nascimento e filiação, certidão de nascimento do menor, vedada cópia). Também é necessário que o menor permaneça na companhia do responsável durante o tempo todo em que estiver na Expoagro.

Adolescente de 12 a 16 anos incompleto somente terá acesso se estiver acompanhado dos pais, responsável legal (tutor ou guardião legal) ou por acompanhante (terceiro maior autorizado por escrito com firma reconhecida em cartório), mediante ainda da apresentação de documentação do adulto e do menor (RG, carteira de trabalho CTPS, ou outro documento emitido por órgão estatal contendo foto, com nome completo, data de nascimento e filiação, vedada cópia), devendo ficar na companhia do responsável durante todo o tempo em que permanecer no Parque de Exposições.

Já o adolescente de 16 e 17 anos incompleto poderá ingressar e permanecer no Parque de Exposições desacompanhado, mediante a apresentação de documentação como carteira de identidade RG, carteira de trabalho CTPS, ou outro documento emitido por órgão estatal contendo foto, nome completo, data de nascimento e filiação, vedada cópia.

Os organizadores da Expoagro deixam claro que será proibida a venda e fornecimento de bebida alcoólica ao menor de idade. Também será proibida a entrada de menores de 18 anos no Camarote After e Brahma Stage.

Sobre a Expoagro

A Expoagro é a maior feira de agronegócio do Mato Grosso do Sul e está em sua 56ª edição. O evento, de 13 a 22 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho, é uma realização do Sindicato Rural de Dourados e organização da Opa Marketing Digital. A 56ª Expoagro tem o patrocínio da Brahma e apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Dourados, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Sicredi, Senar MS, São Bento Incorporadora e Unigran.

Siga a Expoagro nas redes sociais: @expoagrodouradosoficial e facebook.com/expoagrodouradosoficial.