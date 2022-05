Em Três Lagoas, Riedel encerra giro pelo Bolsão recebendo homenagem e ouvindo lideranças

Eduardo Riedel, pré-candidato do PSDB ao governo do Estado, encerrou uma série de visitas pela região do Bolsão no município de Três Lagoas, um dos principais polos industriais de todo Centro Oeste e, à exemplo de outros municípios da Costa Leste, se reuniu com dezenas de lideranças e autoridades que reforçaram apoio à sua pré-candidatura.

Logo na chegada em Três Lagoas, Riedel recebeu uma homenagem como Paraninfo da 36ª Turma do Curso de Formação De Soldados DA PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), Polo CPA-2 (Comando de Policiamento de Área (CPA II) de Três Lagoas, Turma “SGT Antônio Luiz esperança (in memoriam), que formou ao todo 58 novos soldados que irão atuar no Município e região.

Ao lado de prefeitos Ângelo Guerreiro e de vereadores do município, Riedel percorreu algumas obras importantes em execução na cidade e visitou moradores, sempre ouvindo as demandas mais importantes e principais necessidades da população, instrumentos que irão auxiliar na construção de seu programa de governo.

Eduardo Riedel também participou de uma reunião, ao lado do prefeito e alguns vereadores, de um grande encontro promovido pela UTAM (União Três-lagoense das Associações de Moradores) que congrega mais de 20 associações de bairros e demais organizações do 3º setor. O pré-candidato ainda prestigiou a premiação e a festa promovida pela APETL (Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas), que reuniu milhares de pessoas em sua 11ª edição com shows de artistas nacionais e entregas de prêmios aos participantes.