Enterro dos Ossos do Capivara Blasé acontece no sábado, 17

O Bloco Capivara Blasé promoveu uma verdadeira maratona para consagrar o carnaval de 2024, foram os esquentas que culminaram com milhares de pessoas na rua durante os dias de festa do bloco na Esplanada Ferroviária e agora para finalizar a temporada de carnaval tem o Enterro dos Ossos, que acontece no sábado, 17, às 16h, na Avenida Três Barras, 1145, no bairro Tiradentes. Os ingressos são gratuitos disponíveis na bio das redes sociais do bloco em quantidade limitada à lotação do local, para usufruir da entrada gratuita deve chegar até às 18h, após o valor de entrada será de R$10,00 na portaria. As atrações da noite serão Chokito, Koisabamba e AKAG.

Enterro-dos-ossos é uma expressão que se usa para indicar um prato feito com os restos do dia anterior ou simplesmente a refeição preparada com as sobras. Fato é que o dicionário Aurélio associa a festa do enterro-dos-ossos à cidade de Corumbá, onde teria tido início a tradição. Cito: “Antiga brincadeira de Corumbá, no primeiro domingo após o carnaval: grupos de foliões, com roupas de luto, saíam à rua executando marchas fúnebres e conduzindo caixões mortuários, que na realidade estavam repletos de comidas e bebidas, consumidas, entre risos e galhofa, em determinados pontos da cidade”.

Para Vitor Samúdio o enterro dos ossos do bloco já é tradicional e uma forma de abrandar um pouco da saudade que o carnaval deixa “nós e nosso bando ainda temos aquele restinho de energia pra curtir nesse sábado e nada mais justo que se despedir da folia em grande estilo a nossa comemoração de 10 anos de bloco”.

Serviço

Enterro dos Ossos Capivara Blasé

Quando: 17 de fevereiro, sábado, a partir das 16h

Onde: Avenida Três Barras, 1145, no bairro Tiradentes

Entradas AQUI.