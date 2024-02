Câmara Municipal de Ponta Porã marca data para a audiência pública de prestação de contas

Durante evento aberto para a população, os poderes Legislativo e Executivo prestarão contas sobre gastos e investimentos públicos

Os vereadores de Ponta Porã aprovaram na sessão ordinária de 15 de fevereiro um requerimento da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Fiscalização, para que seja marcada a Audiência Pública de Prestação de Contas dos Poderes Executivo, Legislativo e do Previporã. O evento será realizado no dia 28 de fevereiro, a partir das 8h, no Plenário da Câmara Municipal.

A audiência será referente à prestação de contas da Prefeitura, Câmara Municipal e do Previporã, nos últimos quatro meses do ano passado. Ela será aberta ao público, para que todos os cidadãos possam acompanhar a aplicação dos recursos públicos e ainda efetuar questionamentos às autoridades municipais.

A Sessão Ordinária foi realizada nesta quinta-feira por conta do feriado de Carnaval. O Presidente da Casa de Leis, Vereador Agnaldo Miudinho, aproveitou a oportunidade para anunciar que os parlamentares foram convidados para irem até Campo Grande, na próxima semana, para participar de um grande ato promovido pelo Governador Eduardo Riedel, anunciando fortes investimentos para Ponta Porã. “Recebemos o convite do governador e estou compartilhando com os colegas par que possamos todos irmos até lá para prestigiar este evento e acompanhar o anúncio dos investimentos que tanto trabalhamos aqui para conquistar”, declarou.

“Muitas das obras que serão anunciadas pelo governador são resultados de gestões feitas pelos vereadores e vereadoras desta Casa de Leis. Por isso, é importante o Poder Legislativo participar deste evento”.

Durante a sessão ordinária de 15 de fevereiro, os parlamentares aprovaram em regime de urgência especial, as seguintes matérias: