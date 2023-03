Em troca de comando, vice-governador destaca papel da PMA em defesa da fauna e flora do MS

Prestes a completar 36 anos de criação no Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar Ambiental (PMA) tem novo comandante-geral para o seu Batalhão. A troca do comando aconteceu nesta sexta-feira (17), em solenidade no Bioparque Pantanal, com a presença do vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que na ocasião, representou o governador Eduardo Riedel. O tenente-coronel José Carlos Rodrigues, passou o comando ao tenente-coronel Cleiton Douglas da Silva, que ocupava o posto de subcomandante da PMA no Estado.

O vice-governador enalteceu o trabalho das forças de segurança de Mato Grosso do Sul, em especial, o trabalho harmonioso desempenhado até aqui pela Polícia Militar Ambiental desde a sua criação em 1987, quando recebeu o nome de Companhia Independente de Polícia Militar Florestal.

“Os bons resultados da Segurança Pública de Mato Grosso do Sul têm muito da forma como a PMA tem cuidado e preservado nossa natureza. Somos um Estado de fauna e flora exuberantes e o trabalho da Ambiental é de extrema autoridade. São pessoas que possuem o privilégio de presenciar no dia a dia a beleza da natureza, desde o nascer do sol até o seu pôr do sol e de, ainda, desempenhar um papel essencial na preservação do bioma sul-mato-grossense”, destacou Barbosinha.

O agradecimento do governador Eduardo Riedel, a toda corporação pelo trabalho realizado em favor do Mato Grosso do Sul, também foi externado pelo vice-governador. “O Riedel me pediu que agradecesse pessoalmente o trabalho do tenente-coronel Rodrigues e que desejasse sucesso ao novo comandante da PMA, tenente-coronel Cleiton”, completou.

O Batalhão da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul possui 27 subunidades no Estado sendo considerada um importante braço da Polícia Militar que tem atuado diretamente no cuidado, preservação e fiscalização de infrações contra o meio ambiente em áreas de flora e fauna.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Renato dos Anjos Garnes, que já passou pela PMA em sua carreira na segurança pública, destacou a importância dos investimentos que o Governo do Estado tem feito na estruturação das forças policiais de Mato Grosso do Sul. “Tenho certeza que a Segurança Pública tem feito a diferença na vida dos cidadãos e cidadãs do nosso Estado com esse apoio da gestão estadual. A nossa PMA tem cuidado com o meio ambiente com muita galhardia e comprometimento”.

Ao deixar o comando do batalhão da PMA, após 2 anos, o tenente-coronel José Carlos Rodrigues, agradeceu o empenho da tropa e disse que uma das virtudes positivas do ser-humano é o comprometimento, qualidade que o efetivo teve de sobra na defesa do meio ambiente e do bioma sul-mato-grossense. “Tive ao longo destes anos um trabalho de cooperação, batemos recordes de apreensões, cumprimos as metas estabelecidas e em 29 anos de polícia nunca tive a oportunidade de trabalhar com uma tropa tão motivada”, reforçou.

Durante a solenidade Barbosinha recebeu uma placa de homenagem pelos relevantes trabalhos prestados em defesa da Polícia Militar Ambiental, principalmente no período em que foi secretário de Justiça e Segurança Pública.