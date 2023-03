Sanesul retomou agenda de ações socais e educacionais nos municípios

A empresa já proporcionou cursos em vários municípios para famílias beneficiadas com obras de esgotamento sanitário; elas recebem todas as orientações sobre as vantagens de ter a rede de esgoto

A Sanesul retomou a agenda de ações sociais e ambientais nos municípios de Mato Grosso do Sul. São cursos de geração de renda para os moradores das comunidades e ações ambientais realizadas nas escolas. .

Cursos e Geração de renda

A maioria os cursos de geração de renda acontecem em espaços públicos, mais próximos dos beneficiários que fazem parte da área onde foi implantada a rede de esgoto, possibilitando a participação efetiva da população que está vivenciando os benefícios do saneamento pela primeira vez.

A Gerência de Meio Ambiente (GEMAM) explica que essas ações são realizadas nas áreas de intervenção das obras de esgoto, financiadas via Programa Avançar Cidades. É uma maneira da empresa atuar nas comunidades como agentes de informações e transformação antes, durante e depois das obras de saneamento.

Elas são planejadas a partir da elaboração e execução de um Projeto de Trabalho Técnico Social, quando antes são observados hábitos e costumes dos moradores que residem nestes territórios.

Atualmente a empresa está executando projetos técnicos sociais em 19 municípios, sob a responsabilidade da Sanesul e sua Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente (DEMAM), nos quais são realizadas visitas domiciliares educativas às famílias beneficiadas, palestras, cursos de geração de renda em parceria a equipamentos públicos e privados, bem como campanhas educativas infanto-juvenis que tem como público-alvo as famílias residentes na área das obras de engenharia.

Todo esse trabalho é monitorado e avaliado pela equipe de Supervisão de Ação Socioambiental da Gerência de Meio Ambiente (GEMAM), ligada à Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente (DEMAM), formada por assistentes sociais e psicólogos.

Entre janeiro e fevereiro deste ano, 2.961 famílias já foram beneficiadas com ações. No mês de março, por exemplo, está sendo realizado o curso de Pães Caseiros e Salgados no município de Rio Verde de Mato Grosso. Todo material pedagógico é entregue aos participantes pela empresa, incluindo certificados, e há sorteio de brindes.

Em Caracol, fará feita um Oficina de Capacitação de Lideranças Comunitárias para 35 pessoas, para estimular a participação de forma organizada nos processos de controle social do município, fomentando a mobilização cidadã.

Ainda neste mês teremos a realização de 10 palestras educativas nos município de Nova Alvorada do Sul, Caracol, Mundo Novo, Nova Andradina, Guia Lopes da Laguna e Rio Verde de Mato Grosso, com a previsão de atendimento a 400 pessoas.

Ações educacionais nas escolas

Em março, quando comemoramos o Dia Mundial da Água (22), a empresa se mobiliza com grande campanha sobre o uso inteligente da água tratada que é distribuída pela Sanesul aos 68 municípios e 60 distritos.

O foco da campanha são as ações educacionais nas escolas, este ano com 14 já pré-agendadas, que tem a chance de levar conhecimento sobre para cerca de 7.000 crianças e jovens.

Segue cronograma de atividades a serem efetivadas no mês de Março: