Eficácia no combate à violência, por Wilson Aquino

O país enfrenta períodos difíceis nestes últimos tempos, com o aumento da violência generalizada. Nas ruas, com assaltos, furtos, brigas e assassinatos; Nos lares, com agressões entre pais e filhos, feminicídio e estupros; Até as escolas, que eram lugares seguros, agora têm sido alvos de criminosos, jovens e adultos, que procuram descontar em inocentes, sua fúria. O caos parece ter sido instalado na sociedade, pois nenhum lugar hoje parece livre da criminalidade e do vandalismo.

Muito embora o poder público se esforce para conter essa onda crescente de violência, é ele, por intermédio de boa parte do legislativo, executivo e judiciário, o maior responsável por essa transformação maligna em nossa sociedade, ao abrandar as leis de punição a criminosos de toda ordem: desde o ladrão de celular, que rouba para tomar uma cervejinha a políticos que cometem os mais bárbaros crimes de corrupção e desvio de dinheiro público. E o que dizer do Judiciário que liberta todo tipo de criminoso, afrontando as leis e até a própria Constituição Brasileira?

E como se não bastassem usar os cargos que ocupam para promover favorecimentos escusos, perseguição e o enriquecimento ilícito e de determinados grupos, ainda tomam medidas e criam leis que agravam ainda mais a vida do trabalhador, das famílias e da sociedade em geral.

O povo também tem grande parcela de culpa pelo estado em que o país se encontra, pois é ele quem elege e (pasmem) reelegem parlamentares e chefes de executivos que já demonstraram serem verdadeiros bandidos (muitos deles condenados inclusive). Porém, continuam soltos e muitos deles permanecem ou voltaram ao poder, graças a manobras na legislação e ao voto popular.

Lamentavelmente, nas eleições o eleitor não cumpre nem de longe com o seu papel de escolher pessoas realmente comprometidas com o bem-estar público. Em vez disso, acaba elegendo e reelegendo as mesmas pessoas envolvidas em crimes e outras irregularidades.

Não é à toa que Deus, na Sua infinita bondade e sabedoria, nos instruiu e nos alertou há mais de 2 mil anos, por intermédio do Livro Sagrado que: “Quando os homens honestos governam, o povo se alegra; Mas quando os maus dominam, o povo reclama;

Quando o governo é justo, o país tem segurança; Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça” (Pv. 29:2 e 4)

Mas então, qual seria a solução para conter o avanço da violência no país?

Essas duas partes importantíssimas (povo e poder público) precisam se conscientizar e honrar as suas funções na sociedade, especialmente o povo, criando o hábito de cobrar duramente as autoridades, os parlamentares em especial, a aprovarem medidas de real interesse das pessoas e não como hoje acontece, quando o parlamento aprova o que bem entende e quase nunca em favor da coletividade.

Além de aprender a exercer bem o seu papel na sociedade, o indivíduo precisa também cuidar de si próprio, fortalecendo o seu espírito. Para isso, precisa se voltar àquele a quem abandonou há muito tempo: Deus, nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas.

A história da humanidade comprova que todo indivíduo, cidade ou nação que procura seguir os ensinamentos e mandamentos do Senhor, cresce prospera. As pessoas vivem mais alegres e contentes, pois alcançam a felicidade plena, só concedida àqueles que O seguem e por mais ninguém.

Entretanto, primeiramente é preciso entender o verdadeiro sentido da vida que é encontrar e trilhar o caminho que Ele deixou para todos nós, superando com fé e perseverança, toda pedra de tropeço encontrada durante a longa jornada.

Há que se ressaltar que não é por seguir o bom caminho do Senhor que nos livraremos dos obstáculos da vida. Porém, certamente com Ele ao nosso lado, seguiremos mais confiantes e seguros de que podemos sim vencer todas as dificuldades encontradas.

E quão reconfortantes são suas palavras quando Ele nos chama: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.

Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas.

Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve” (Mt. 11: 28-30)

Então, para mais segurança em nossos lares e em nossa nação, busquemos Deus agora mesmo, começando de joelhos em fervorosa oração, implorando pela Sua ajuda, pelo Seu perdão. Ele vai nos ouvir e nos ajudar na medida em que passarmos a levar uma vida digna e honrada, sempre alicerçada nos bons princípios morais e espirituais.