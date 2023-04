Em Brasília, Marcelo Mourão diz que Marcha dos Legislativos fortalece trabalho do vereador

Ao participar da XXII Marcha dos Legislativos Municipais, mobilização nacional, que aconteceu durante esta última semana de abril em Brasília-DF, o vereador Marcelo Mourão (Podemos) disse que o evento fortalece o trabalho dos vereadores, que voltam para seus municípios prontos para exercerem a função de forma mais aperfeiçoada.

“O Brasil se encontra na Marcha e o vereador que participa volta para sua câmara legislativa ainda mais pronto para cumprir com sua missão, com responsabilidade e seriedade”, avaliou Marcelo Mourão.

Segundo o parlamentar douradense, a Marcha de Vereadores agrega em conhecimento, troca de experiências legislativas, compartilhamento de ideias. “É uma atividade que veio para enriquecer nossa atuação. Gostei muito de estar participando e certamente estarei nas próximas”, afirmou ao destacar a participação de cerca de 5 mil vereadores na ação.

O parlamentar destacou a oportunidade de participar de ministrações com o ministro dos Transportes Renan Filho e o vice-presidente Geraldo Alckmin, entre outros representantes da população.

“Cada um a seu modo contribuiu com o debate extremamente inteligente e na defesa da boa política. Tivemos a oportunidade ímpar de assistir a palestras de renomadas autoridades sobre temas relevantes para as nossas atividades”, observou Mourão.

A XXII Marcha dos Legislativos Municipais foi aberta na terça-feira (25) e termina nesta sexta (28), no Opera Hall, situado no setor hoteleiro da capital federal. Trata-se de uma mobilização nacional de agentes públicos municipais, que debate temas nacionais de interesse dos municípios e dos parlamentos municipais, oportuniza a troca de experiências e informações entre os participantes de todas as regiões do país, criando ações positivas pelo fortalecimento do Poder Legislativo Municipal brasileiro, chamando atenção de Brasília para a importância da democracia representativa através das câmaras municipais e sobretudo, da importância dos legislativos municipais na transformação da vida das pessoas.

Durante a programação foram debatidos temas como RG Para Todos, Câmara Mirim, Cidades Lixo Zero, demarcação de terras indígenas, improbidade administrativa, regimento interno das câmaras municipais, reforma tributária, a nova Lei das Licitações, mulheres na política, entre outros.