Duas motos furtadas são recuperadas pela Guarda Municipal nas últimas 48h

Nas últimas 48h as Guarda Municipal de Dourados (GMD) recuperou duas motos furtadas em Dourados. Na segunda-feira (15/08), por volta das 17h, a equipe da GMD realizava rondas preventivas no Bairro Esplanada quando na rua Flamingo observou que um condutor da motocicleta Honda Titan vermelha, placa HSM-2C53, ao ver a viatura fez uma manobra tentando fugir da viatura, porém caiu.

Ao cair, o motociclista abandonou o veículo e fugiu a pé pulando o muro de uma residência. Foi realizado o cerco do local e foi apreendido um adolescente de 16 anos e com ele localizado uma trouxinha de maconha. A motocicleta durante checagens foi constatada que era produto de furto. O menor apreendido foi encaminhado a Delegacia de Polícia e alegou que foi comprar drogas e recebeu de um desconhecido essa moto para andar.

No domingo (14) uma equipe de motociclistas da ROMO Motos/GMD localizou abandonada uma Honda Biz furtada. Os GMs realizavam rondas no Ceper da Rodoviária quando a cruzarem na Rua Manoel Noronha localizaram o veículo abandonado no mato, sem a placa de identificação. Durante a consulta do chassi foi constatado que a placa da motoneta era JVH-5480 e que foi produto de furto no mês de julho deste ano.

Diante da situação todos os veículos foram apreendidos e encaminhados as Delegacias de Polícia Civil para os procedimentos normais.