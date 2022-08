Bueiros impedem livre circulação de portadoras de deficiência, denuncia Márcio Pudim

Vereador pede que Prefeitura de Dourados tome providências para atender necessidades das pessoas com mobilidade reduzida

Durante a 26ª sessão ordinária da Câmara de Dourados, nesta segunda-feira (15), o vereador Márcio Pudim (PSDB) expôs um antigo problema, a questão das rampas de acesso construídas junto às galerias de águas pluviais. Citou como exemplo, entre outros, o caso da rampa de acesso localizada na Avenida Marcelino Pires esquina com a Rua João Cândido Câmara, área central da cidade.

“Este problema, que se prorroga no tempo, existe e precisa ser enfrentado e solucionado, inclusive é um desafio para os gestores públicos garantir o cumprimento das legislações que trata do tema, de forma que promova a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência (PcD) ou com mobilidade reduzida”, pontuou o vereador.

Marcio Pudim apontou que o questionamento não é fato novo para a comunidade douradense, uma vez que “várias pessoas já denunciaram esse inconveniente, chamado até mesmo bizarro. Todavia, constate-se que o problema persiste e pouco ou quase nada tem sido feito pelos gestores públicos, que até o presente momento não encontraram resolução definitiva, repetindo a nova administração erros antigos”.

O vereador do PSDB reforçou a necessidade de o assunto ser exposto a público, uma tentativa de encontrar solução. “É preciso trazer à tona essa demanda e cobrança popular e, consequentemente, a necessidade de solucionar o problema constatado, remetendo requerimento ao chefe do Executivo Municipal, questionar sobre quais são as medidas tomadas a respeito da fiscalização e correção desta adversidade, inclusive, sugerindo a colocação de uma tampa em parte dos bueiros, ou seja, no percurso onde passam as rodas das cadeiras de rodas, por exemplo, para facilitar a livre circulação e acesso pelos cadeirantes à rampa, calçada ou via”, assinalou.

“Estamos cumprindo nosso papel de agente fiscalizador, representantes do povo, e esperamos que agora que o prefeito Alan Guedes tenha essa percepção, tenha sensibilidade com essa situação vivenciada pelas pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, reconhecendo essa problemática e determinando o início dos serviços para correção definitiva desta demanda, que há muito conhecida pela população douradense”, concluiu o vereador Márcio Pudim.