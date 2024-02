Dourados inicia neste sábado a vacinação contra dengue na população indígena

Núcleo de Imunização da Sems será responsável pela distribuição da vacina Qdenga

Começa neste sábado, dia 24, a maior ação de saúde preventiva da comunidade indígena de Dourados, a vacinação contra a dengue. A estimativa é que cerca de 16 mil pessoas, entre quatro e 59 anos, sejam vacinadas na campanha. A Prefeitura de Dourados, por meio do Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), será responsável pelo apoio logístico na distribuição e reposição da vacina Qdenga.

O primeiro dia de vacinação acontece na Escola Municipal Indígena Tengatuí, a partir das 7h até às 15h, com cinco equipes, no total de 30 pessoas do DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena), que são os responsáveis pela aplicação da vacina contra a dengue nos moradores das aldeias Jaguapiru e Bororó. A expectativa é que dois mil indígenas sejam vacinados neste sábado (24).

“Aguardavamos o aval da Sesai (Secretaria de Saúde Indígena), do Ministério da Saúde, para incluir os moradores das aldeias Jaguapiru e Bororó na campanha. Entender a relevância da importância da aplicação da vacina contra a dengue na comunidade indígena faz com que a campanha avance no município”, afirma o gerente do Núcleo de Imunização, Edvan Marcelo Marques.

O município de Dourados foi o primeiro a iniciar a vacinação contra a dengue no país e é o único que realiza vacinação em massa com a Qdenga e tem a garantia de receber doses para imunizar até 150 mil pessoas. Aproximadamente 30 mil pessoas já tomaram a primeira dose.