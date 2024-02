Aulas presenciais na rede municipal de ensino de Caarapó começam nesta segunda-feira

As aulas presenciais na rede municipal de ensino de Caarapó terão início na próxima segunda-feira (26), com algumas exceções. A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (Semeec) informou que as turmas de 1º ao 3º ano atendidas na Escola Estadual Cleuza Vargas (Extensão da EM Rui Barbosa) iniciarão com aulas remotas, com previsão de retorno presencial para 1º de março. As aulas nas turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também não iniciarão no dia 26 de fevereiro, aguardando formação de turmas.

As escolas e os centros municipais de Educação Infantil estão abertos desde o dia 22 de janeiro para atendimento ao público e continuam com as matrículas, sendo que há obrigatoriedade da matrícula para crianças a partir de quatro anos de idade completados até 31 de março. Para matrículas nas creches – crianças de zero a três anos – pais ou responsáveis deverão procurar a central de matrículas na Semeec.

As matrículas para o ano letivo de 2024 continuam abertas nas instituições educacionais da rede municipal de ensino, no horário das 7 às 17h, tanto na Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – EJA.

Para as matrículas na EJA, as pessoas com idade a partir de 15 anos completos que não concluíram o Ensino Fundamental podem fazer a matrícula, de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, na EM Professor Moacir Franco de Carvalho, que oferece vagas para 1ª Fase (1º ao 3º ano), 2ª Fase (4º e 5º ano), 3ª Fase, 6º e 7º ano) e 4ª Fase (8º e 9º ano). As aulas são oferecidas no período noturno.

Em Caarapó, integram a rede municipal de ensino as escolas Rui Barbosa, Professor Moacir Franco de Carvalho, Cândido Lemes dos Santos e Ñandejara Polo e extensões, localizada na aldeia indígena Te’yikue, além dos centros municipais de Educação Infantil Professor Armando Campos Belo, Aristides Maciel da Silva, Dona China, Professor Júlio Ushigima, Frei Mateus, Professora Roseli Alves de Brito, Eneida Claro Alvares e Rita Tereza de Araújo Silva, sendo este último no distrito de Nova América, com extensão no distrito de Cristalina.

Estima-se que as aulas deverão ter início com aproximadamente cinco mil alunos. Outras informações sobre o ano letivo 2024 poderão ser obtidas nas secretarias das instituições educacionais.