Dourados AC empata com o Novo e vê liderança ameaçada

Com 14 pontos, DAC torce por tropeço do Aquidauanense, segundo com 12 pontos, para seguir na primeira posição do Grupo B

O Dourados AC abriu a nona rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense com empate fora de casa, mas agora vê a liderança ameaçada. Neste sábado (2), o DAC foi à Sidrolândia enfrentar o Novo e a partida, com poucas chances de gols de ambos lados, não saiu do 0 a 0.

O resultado no Estádio Sotero Zárate não ajuda muito nenhum dos lados. O DAC segue na liderança do Grupo B, mas agora provisoriamente, já que tem 14 pontos e o Aquidauanense, segundo com 12, joga neste domingo (3), às 15h, contra o Ivinhema no Estádio Saraivão e, se vencer, assume a primeira posição.

Por outro lado, o Novo, quarto colocado, agora tem seis pontos, mas já cumpriu seus oito jogos na primeira fase. Para seguir na zona de classificação e não cair para Série B, torce para que o Ivinhema não vença o Aquidauanense neste domingo ou o DAC na última rodada ou ainda que empate esses dois jogos. Neste último caso, Novo e Azulão do Vale ficariam juntos com seis pontos, mas o time de Sidrolândia cairia por ter pior saldo de gols.

Na última rodada da primeira fase, o DAC volta a jogar no Estádio Douradão. Domingo (10), às 15h, recebe o Ivinhema para definir em que posição termina e, consequentemente, o adversário nas quartas de final.

Grupo A

Domingo (3), às 15h

Estádio Laertão – Costa Rica x Operário

Estádio Jacques da Luz – Náutico x Coxim