Inter de Limeira vence Ituano e elimina o Corinthians do Paulistão

Corinthians venceu o Santo André por 3 a 2 mas a vitória da Inter de Limeira sobre o Ituano por 2 a 0 encerrou qualquer chance matemática do Timão avançar para as quartas de final

Na noite deste sábado, a Inter de Limeira acabou com qualquer chance de classificação do Corinthians para as quartas de final do Paulistão. A equipe de Limeira venceu o Ituano por 2 a 0, no Limeirão, e alcançou os 17 pontos, garantindo vaga próxima fase. O time de Itu, por sua vez, fica com seis pontos, em terceiro lugar do Grupo A.

No Grupo C, o Red Bull Bragantino, com 18 pontos, ficou com a outra vaga depois da derrota da equipe de Mirassol para a Portuguesa. Ainda com um jogo a menos, o Bragantino é líder, enquanto a Inter está na segunda posição.

Ambas equipes retornam a campo no próximo domingo para jogo da 12ª e última rodada da fase de grupos do Paulistão. A Inter de Limeira enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, às 16 horas (de Brasília). No mesmo horário, o Ituano recebe o São Paulo, no Estádio Novelli Júnior.

O jogo

A Inter de Limeira abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta de longe, César Morais lançou na área, a defesa não conseguiu fazer o corte e a bola sobrou para Gustavo Bochecha, que finalizou para o gol. O goleiro fez uma defesa parcial, mas a bola morreu no fundo da rede. Aos 22, o time de Limeira quase ampliou. Após lançamento, Everton Brito tocou para Lucas Buchecha, que invadiu a área em velocidade e bateu cruzado. Jefferson Paulino defendeu com o pé.

O Ituano, buscando o empate, teve chance aos 27. Eduardo Person cobrou falta na área e Claudinho cabeceou, mas viu Max Walef fazer a defesa segura. O Galo de Itu levou perigo aos 39 minutos. Depois de cobrança de escanteio, Marcel subiu e cabeceou firme e novamente o goleiro fez a defesa.

Com dois minutos do segundo tempo, a Inter ampliou. César cobrou escanteio, a bola pingou na área e sobrou para Albano, que bateu de primeira no ângulo do goleiro do Ituano. Aos 16, o Ituano acertou o travessão de Max Walef após cabeceio de Claudinho depois de cobrança de falta na área, quase diminuindo o marcador. Cerca de dez minutos depois, Thonny Anderson recebeu livre na cara do gol e finalizou. O zagueiro tirou em cima da linha e Max segurou a bola em seguida.