Contrabandista é preso pelo DOF com mais de meio milhão de reais em defensivos agrícolas

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na noite deste sábado (2) na MS-379, região de Dourados, um veículo GM Vectra carregado defensivos agrícolas, sendo 500 quilos em pacotes e 100 litros em galões, além de um rádio de comunicação instalado e em operação.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização quando deram a ordem de parada ao condutor, de 21 anos de idade, que desobedeceu e acelerou o veículo fugindo em alta velocidade. Por alguns quilômetros o homem conduziu o veículo de forma a colocar em risco a vida dos policiais, demais condutores e pedestres.

Em determinado momento ele abandonou o veículo ainda em movimento e tentou fugir a pé, até ser alcançado e detido. Questionado sobre a tentativa de fuga disse que foi contratado para pegar o veículo, com o pesticida, em um barracão em Ponta Porã, e tinha como destino final a cidade de Deodápolis.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Dourados, juntamente com o homem, o veículo e os defensivos agrícolas. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 640 mil

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.