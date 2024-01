Dorival Júnior aceita convite da CBF, deixa o São Paulo e assume a Seleção Brasileira

‘É a realização de um sonho pessoal, disse Dorival Júnior

Neste domingo o São Paulo anunciou, de forma oficial, a saída de Dorival Júnior. Agora, o técnico fará parte do comando da Seleção Brasileira. Segundo o Lance!., de acordo com o informado pelo clube, o treinador comunicou seu desligamento.

Campeão da Copa do Brasil de forma inédita pelo Tricolor, Dorival destacou que a ida para a Seleção é ‘a realização de um sonho pessoal’. O técnico aproveitou a ocasião para agradecer ao apoio da torcida durante este período.

– É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São Paulo. Por isso tenho de agradecer por ter feito parte desse importante período de reconstrução, liderado com competência pela presidência e pela diretoria. Com o investimento na infraestrutura e o planejamento dos últimos anos, o Clube está preparado para receber os mais qualificados profissionais do mercado. Agradeço também à torcida por todo o carinho e apoio – destacou.

De acordo com o informado pelo presidente Julio Casares, Dorival Júnior tinha uma proposta de reajuste e ampliação do contrato com o São Paulo também até o fim da sua gestão, em 2026.

– Em 2021, a CBF já havia chamado Muricy Ramalho, que seguirá no São Paulo até o fim da minha gestão. Agora, foi a vez do Dorival, que tinha uma proposta de reajuste e ampliação do contrato com o São Paulo também até o fim da minha gestão, em 2026, com todas as garantias para uma estabilidade. Resta desejar boa sorte em seu novo desafio – destacou o dirigente.

No São Paulo, desde sábado (6), era esperado o convite da CBF para Dorival. Neste domingo (7), a saída do treinador do Tricolor era considerada inevitável. Seu contrato com a entidade será para o ciclo da Copa do Mundo, que acontecerá em 2026.