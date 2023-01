DOF recupera veículo roubado em Brasília no mês passado

Um VW/Fox roubado no Distrito Federal no início de dezembro foi recuperado pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), nesta quinta-feira (19/01), na MS-164, zona rural de Ponta Porã. Um homem de 37 anos foi preso em flagrante.

Os policiais faziam bloqueio na região do Trevo do Copo Sujo, quando abordaram o condutor do veículo que seguia sentido Maracaju/Ponta Porã. Durante entrevista ele não soube explicar os motivos da viagem. Em checagem minuciosa os militares constataram que as placas eram falsas e que o carro era roubado.

O motorista afirmou que havia sido contratado para pegar o automóvel em Brasília e deixar em Ponta Porã, onde receberia R$ 10 mil pelo serviço. O carro e autor foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e fazer denúncia através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.