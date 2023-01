Loterias Caixa registram R$ 10,9 bilhões em repasses sociais em 2022

Valores foram repassados a áreas prioritárias do Governo Federal em ano de resultados recordes

As Loterias CAIXA repassaram R$ 10,9 bilhões em 2022 em benefícios sociais para diversas áreas prioritárias do país, tais como seguridade, segurança pública, saúde, educação, esporte e cultura. Os valores repassados aos beneficiários legais no ano passado foram recorde e representaram um crescimento de 23% em relação aos repasses realizados em 2021, quando as Loterias CAIXA repassaram R$ 8,8 bilhões.

O Repasse Social é a atividade fim das Loterias CAIXA que, além de alimentar os sonhos de milhões de apostadores, constituem uma importante fonte de recursos para fomentar o desenvolvimento social do Brasil. Isso porque quase metade do total arrecadado com os jogos, incluindo o percentual destinado a título de Imposto de Renda, é repassado para investimento em áreas prioritárias do país.

O detalhamento dos repasses das Loterias CAIXA está disponível para acompanhamento no site: Link.

Credibilidade e papel social:

As Loterias CAIXA completaram 60 anos em 2022 com resultados significativos em vendas, repasses sociais e prêmios ofertados ao público apostador. “Os resultados consolidam a credibilidade e o importante papel social das Loterias CAIXA para o desenvolvimento socioeconômico do país, que além de serem fundamentais para a manutenção das políticas públicas, oportunizam a realização de sonhos dos apostadores por meio de prêmios milionários”, comenta a presidenta da CAIXA, Rita Serrano.

DESTINAÇÃO 2022 2021 ESPORTE Secretaria Especial do Esporte R$ 560.088,00 R$ 450.028,00 Clubes de Futebol R$ 78.567,00 R$ 53.305,00 Comitê Olímpico do Brasil – COB R$ 397.605,00 R$ 316.761,00 Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB R$ 221.019,00 R$ 176.055,00 Comitê Brasileiro de Clubes – CBC R$ 118.149,00 R$ 89.072,00 Federação Nacional de Clubes – FENACLUBES R$ 2.250,00 R$ 7.122,00 Secretarias de Esportes dos Estados R$ 222.989,00 R$ 178.155,00 Confederação Brasileira de Desporto Escolar — CBDE R$ 49.053,00 R$ 39.189,00 Confederação Brasileira do Desporto Universitário – CBDU R$ 24.523,00 R$ 19.594,00 SUBTOTAL ESPORTES R$ 1.674.243,00 R$ 1.329.281,00 Prêmios Prescritos Repassados ao FIES R$ 409.122,00 R$ 586.955,00 SUBTOTAL EDUCAÇÃO R$ 409.122,00 R$ 586.955,00 CULTURA Fundo Nacional da Cultura – FNC R$ 656.006,00 R$ 525.212,00 SEGURANÇA Fundo Penitenciário Nacional-FUNPEN R$ 231.153,00 R$ 183.666,00 Fundo Nacional de segurança Pública – FNSP R$ 2.113.309,00 R$ 1.686.373,00 SEGURIDADE Seguridade Social R$ 3.919.892,00 R$ 3.141.463,00 SAÚDE Fundo Nacional da saúde – FNS R$ 9.067,00 R$ 4.082,00 OUTROS Fundo Nacional de apoio à Criança e Adolescente – FNDCA R$ 2.585,00 R$ 1.163,00 Concursos Especial APAE R$ 703,00 R$ 1.874,00 Concursos Especial Cruz Vermelha Brasileira R$ 489,00 R$ 889,00 Concursos Especial Fenapestalozzi R$ 867,00 R$ 1.080,00 SUBTOTAL R$ 6.934.071,00 R$ 5.545.802,00 Imposto de Renda sobre prêmios pagos R$ 1.874.329,00 R$ 1.391.732,00 TOTAL DE REPASSES R$ 10.891.765,00 R$ 8.853.770,00 Dados em R$ 1.000,00

Arrecadação 2022:

A arrecadação das Loterias CAIXA em 2022 totalizou R$ 23,2 bilhões, o que representa um incremento de 25,7% em relação aos resultados de 2021, quando os valores chegaram a R$ 18,5 bilhões, recorde anterior.

No último ano as Loterias CAIXA apresentaram o melhor resultado da sua história. Essa marca histórica da arrecadação representa um crescimento sustentado e possibilitado por ações desenvolvidas para alavancagem do desempenho, como o lançamento da +Milionária, a nova Timemania, a implantação de QR Code nos recibos de apostas e a ampliação das apostas múltiplas da Mega-Sena para até 20 números.

Considerando os prêmios ofertados em 2022, no valor de R$ 8,0 bilhões, os valores representam 23,4% a mais que em 2021, quando as Loterias CAIXA registraram R$ 6,5 bilhões.

Arrecadação por Produtos:

Mais uma vez, a Mega-Sena é a principal modalidade das Loterias CAIXA, responsável pelo maior percentual da arrecadação, correspondendo a 47% do total arrecadado, ou seja, mais de R$ 10,9 bilhões. Em seguida está a Lotofácil, responsável por R$ 6,6 bilhões e participação de 28,3% do portfólio de jogos da CAIXA. Em terceiro, com 13,1% de participação, a Quina arrecadou mais de R$ 3 bilhões.

Concursos especiais:

Em 2022 foram realizados quatro concursos especiais: Dupla de Páscoa, Quina de São João, Lotofácil da Independência e a Mega da Virada. Nos quatro concursos foram ofertados mais de R$ 1,3 bilhão em prêmios. A venda dos quatro concursos especiais de 2022 somou mais de R$ 2,9 bilhões, 20,7% a mais que as edições de 2021.

Destaque para o maior concurso das Loterias CAIXA, a Mega da Virada, que comemorou sua 14ª edição com o maior prêmio da história das Loterias CAIXA, no valor de R$ 541,9 milhões. Foram 5 apostas ganhadoras na faixa principal e cada uma recebeu R$ 108.393.993,26. A Mega da Virada 2022 também registrou uma arrecadação recorde, superando R$ 1,9 bilhão, 29,6% acima do recorde anterior, na edição de 2021.