Comerciantes agradecem a Marcelo Mourão por intermediar sinalização na avenida Weimar Torres

“Nós trabalhadores e comerciantes aqui próximos, onde estão sinalizando, estamos muito contentes, pois temos um ‘cara’ trabalhando por nós, que mostrou que podemos confiar nele”, destaca o açougueiro Carlos Eduardo Olmedo, 51.

Ele se refere a sinalização de trânsito que está sendo realizada no cruzamento da avenida Weimar Gonçalves Torres com a Rua Brasil, no Jardim São Francisco, esquina do Supermercado Varanda, a qual foi intermediada pelo vereador Marcelo Mourão (Podemos), no final do ano de 2022, junto à Prefeitura de Dourados e já está sendo atendida nesta semana de janeiro.

A sinalização do cruzamento que está sendo feita sob encaminhamento da Agetran (Agência Municipal de Trânsito e Transportes) proporcionará mais segurança para a população. O ponto conta com tráfego intenso de veículos, motocicletas, bicicletas e pedestres, principalmente nos horários de pico.

O vereador Marcelo Mourão pontua que os usuários da via necessitavam desta intervenção e ressalta que a região está em constante crescimento e seguirá em busca de outras melhorias para a mesma.

“Organizar melhor o trânsito era uma necessidade extrema ali e nós buscamos isso com o poder público, conseguimos essa melhoria para a população e agradeço ao prefeito Alan Guedes, a diretora-presidente da Agetran Mariana Souza Neto e o secretário de Governo Wellington Henrique Rocha de Lima e todos os envolvidos”, disse.

Luta pela abertura da Weimar Torres

Outra luta do parlamentar é a abertura da avenida Weimar Torres, a partir da rua Brasil até a avenida Marcelino Pires, sentido Baggio Madeiras. A busca dessa medida junto à gestão municipal continua, bem como pelo asfaltamento, sinalização e iluminação completa deste ponto.