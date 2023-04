DOF apreende mais de 3,6 toneladas de maconha em camionetas roubadas

Na ação um terceiro veículo que realizava a função de batedor também foi apreendido pelos policiais do DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na madrugada deste sábado (15/04), na MS-295, zona rural de Tacuru, mais de 3,6 toneladas de maconha que eram transportadas em duas camionetas GM/S-10 roubadas no estado do Paraná. Um terceiro veículo que era usado na função de batedor foi apreendido.

Os policiais realizavam policiamento na rodovia, que liga as cidades de Tacuru e Iguatemi, quando tentaram abordar a primeira camioneta. O condutor não obedeceu à ordem de parada e iniciou um acompanhamento tático em direção a cidade de Iguatemi.

Os motoristas dos outros dois veículos que seguiam no mesmo sentido ao perceber a presença dos policiais arremessaram as camionetas em meio a uma vegetação e fugiram a pé. Diligências foram feitas na região, mas nenhum suspeito localizado. O interior e carroceria dos dois utilitários estavam totalmente abarrotados com o entorpecente.

Uma outra equipe do DOF conseguiu interceptar o batedor no perímetro urbano de Iguatemi. O motorista ainda tentou fugir da segunda abordagem, mesmo com os pneus da camioneta estourados, mas acabou alcançado e preso. Após ser preso, ele afirmou aos policiais que ficaria em silêncio. Na camioneta que o detido conduzia e nos outras duas carregadas com maconha foram encontrados rádios comunicadores na mesma frequência.

Na camioneta GM-S10, de cor prata, roubada em Curitiba (PR) em fevereiro deste ano, os policiais encontraram mais de 1,7 tonelada de maconha. Já na segunda S-10, de cor preta, tomada em assalto na cidade de Nova Esperança (PR) foram encontrados mais de 1,9 tonelada do mesmo entorpecente.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 8 milhões, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira) em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.