Festop começa com shows gratuitos e muita gente na Praça Antônio João

Festival de Todos os Povos segue neste sábado com atrações durante todo o dia

A primeira noite de Festop, o Festival de Todos os Povos, que acontece em Dourados durante o fim de semana, foi aberto nesta sexta–feira (14) com muita gente na Praça Antônio João. Shows que lotaram o espaço de arena e muita movimentação nas diversas atividades paralelas. Se a intenção da organização era aproximar a produção cultural douradense da população, objetivo atingido com sucesso!

Qualidade não faltou nas apresentações, começando com a Orquestra da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Depois, Giani Torres encantou com sua obra e interpretando grandes autores da Música Popular Brasileira, como Gonzaguinha, Chico César e Chico Buarque. O grupo Forródiando veio na sequência, colocando a arena para dançar com clássicos do forró e músicas autorais.

Sucessos não faltaram também na apresentação de Kleber e Kleberson. A dupla douradense, que está festejando 30 anos de carreira, fez uma apresentação impecável, mostrando perfeita simetria com a banda e interação com o público, mesclando sucessos da música romântica e as próprias canções que os fãs cantaram junto. No encerramento, Caio Borda trouxe seu trabalho que tem grande aceitação do público jovem nas redes sociais.

Em comum nas apresentações, a satisfação de artistas locais tão próximos do público. “Um orgulho para mim, uma cantora e compositora douradense, se apresentar na Praça Antônio João lotada, o Festop veio para ficar”, disse Giani Torres no fim da sua apresentação.

Segundo dia

A programação deste sábado (15) na Praça Antônio João prevê atrações durante todo o dia e para todos os gostos. Pela manhã, em espaço próximo à Feira de Artesanato, tem a Orquestra Moinho Cultural. Em seguida, espetáculo de dança com Moinho Cultural – Migrantes. Paralelamente seguem lançamentos na Tenda de Literatura e apresentação de Kaio Ramos.

Às 15h, apresentação do Grupo Juvenil de Danças Tradicionais do CTG Querência do Sul, de Dourados, em seguida do Oorin Daiko da escola modelo de Língua Japonesa e do Moinho Cultural – Guadakan. No palco, às 17h, apresentações de dança do Grupo de Dança Indígena Canto Kaiwoá, do Stúdio Jacy Brasileiro e Studio Tiaki. Na Tenda de Literatura, lançamento de livros e pocket show com Fernanda Ebling às 20h.

Os shows começam às 20h40 com apresentações de Miliano, Soul Ra entra no palco às 21h50, Brô MC’s às 23h e encerrando com o grupo Não Tem Hora, às 0h10.

O 1º Festop, o Festival de Todos os Povos, é financiado pelo Fundo de Investimentos Culturais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), com patrocínio da Prefeitura de Dourados e apoio da UFGD, Câmara Municipal, Unigran, Sicredi, West Fertilizantes, Engepar, FM Cidade 101 e MS Web Rádio.