Projeto de Música Erudita tem retorno surpreendente do público pelo interior do MS

De pedidos de autógrafos por parte das crianças até a matrícula em um curso de música. O projeto de música erudita tem tido um retorno surpreendente do público.

Inspiração. Se há uma palavra para traduzir a primeira semana de execução do projeto “Música Erudita nas Escolas e Universidades”, com certeza, essa é a palavra do momento que melhor define a turnê que até junho percorrerá sete cidades do MS (Coxim, Aquidauana, Três Lagoas, Naviraí, Rio Verde, São Gabriel e Campo Grande).

Um trabalho que tem como objetivos a difusão e a democratização de acesso à música erudita. Missão essa que foi abraçada pelo trio de artistas: Evandro Dotto (violonista), Bianca Danzi (soprano) e Gabriel Almeida (violinista).

Coxim e Aquidauana, foram as duas cidades a recepcionar o projeto nos dias 12 (quinta-feira) e 13 (quinta-feira), respectivamente, conforme enfatiza a cantora, soprano, Bianca Danzi.

“A gente tem recebido muito carinho por onde passamos. Um menino nos pediu autógrafo e fez uma colagem com o cartaz do projeto. Mais recentemente, recebi uma mensagem de uma outra criança, que mora em Coxim, contando o quanto gostou do projeto e que decidiu iniciar aulas de música na igreja”, afirma a artista com um sorriso no rosto.

Tanto na escola municipal Willian Tavares, em Coxim, como no campus da UFMS, em Aquidauana, dezenas de alunos assistiram aos concertos do início ao fim. Teve até quem fosse se outra universidade e fez questão de ir fazer uma visita aos amigos na intenção de apreciar música erudita.

“Vi nas redes sociais sobre a apresentação e decidi vir. Tenho amigos aqui no campus da UFMS e aproveitei para fazer as duas coisas. Valeu muito a pena vir porque é algo que quando escuto é pela playlist do celular, uma oportunidade dessa é maravilhosa”, afirmou o estudante de ciências sociais da UFGD, Ronathan Zawrijo.

Já para a adolescente Miriam da Silva, que mora em Coxim, foi uma experiência inédita. “Achei uma apresentação sensacional e a vontade é que eles voltem mais vezes. Quem sabe até com oficinas sobre música. Acho que seria interessante para nós”.

Agora, o próximo destino do projeto é a cidade de Três Lagoas na próxima terça-feira (18). Em seguida, no dia 27 de abril, Naviraí recebe o projeto. Em maio, será a vez de Rio Verde e São Gabriel do Oeste, nos dias 19 e 22, respectivamente. O encerramento da primeira edição do projeto será em Campo Grande no dia 1º de junho.

“Está sendo uma experiência reveladora porque o objetivo maior do trabalho é aproximar a população da música erudita. Mas, não imaginamos que a repercussão seria tão calorosa e com tantos retornos, feedbacks, como estamos recebendo. Sem dúvida, estimula mais e mais o nosso trabalho tanto pela parte da arte, mas, enquanto agentes culturais, porque todo projeto de cultura tem esse papel de sensibilizar a população em termos de conhecimento e valorização da arte feita por artistas da terra”, pontua o violonista e proponente do projeto, Evandro Dotto.

“Música Erudita nas Escolas e Universidades” foi contemplado pelo FIC (Fundo de Investimentos Culturais), promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), por meio da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Trabalho artístico que conta com o apoio da UFMS.

Serviço:

Projeto “Música Erudita nas Escolas e Universidades”

Três Lagoas – A apresentação será às 15h, no Campus de Três Lagoas – CPTL UFMS – Campus II – saguão do bloco VIII, na Rua Onze, Vila Piloto.

Naviraí – O concerto será no dia 27 de abril, às 20h30, no Campus de Naviraí – CPNV UFMS – Bloco I -, que fica na Rodovia MS-141, Km 04, saída para Ivinhema.

Rio Verde – A apresentação será às 9h30, na Escola Municipal Dr. Cezar Galvão, na Rua. Alm. Tamandaré, 70 – Centro do município

São Gabriel do Oeste – O concerto ocorre às 10h, na Escola Estadual São Gabriel, na Rua José Ferreira Rosa, n.º 384, centro da cidade

Campo Grande – 1º de junho, às 19h30, na Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (FAALC/UFMS), no auditório Prof. Luis Felipe de Oliveira, na Av. Sen. Antônio Mendes Canale, 423 – Pioneiros.

Toda a programação é gratuita. Mais informações pelo Instagram eviolaodotto.