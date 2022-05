Dia das Mães: Pesquisa do Procon/MS encontra variação de até 257,14% nos presentes

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), divulgou pesquisa de preços dos produtos escolhidos como presentes nos Dias das Mães, como flores, perfumes, relógios e aparelhos celulares.

A pesquisa realizada no período de 26 de abril a 02 de maio em diversos estabelecimentos especializados para detectar as possíveis diferenças nos valores de comercialização.

As flores apresentaram maior variação de preços. O vaso pequeno de violeta teve variação de 257,14%, sendo o maior valor, de R$ 25,00 nas floriculturas Jardim do Édio e Marrocos, e com o menor valor, de R$ 7,00, na Tom Mudas. A menor variação foi de 20,00%, do Buquê com 3 Rosas Nacional, sendo o maior valor R$ 60,00 na Corbélia Flores e o menor valor, R$ 50,00, nas floriculturas Jardim do Édio, Lilys Blak, Marrocos, Nicareta e Rosalândia.

Os celulares tiveram variação de até 65,44%. O celular Smartphone Sansung S20 FE 128GB foi encontrado por R$ 4.299,90 na Havan e o menor valor (R$ 2.599,00) na Casas Bahia. A menor variação foi de 4,00% no Motorola Moto E7 Plus 64GB, sendo o maior valor, de R$ 1.299,00, na Casas Bahia, e o menor valor, de R$ 1.249,00, na C&A.

Entre os relógios, a maior variação foi no Relógio Lince Pulseira de Metal, com maior valor sendo R$ 289,99 C&A e o menor valor, de R$ 179,99, na Pernambucanas (variação de 61,11%). A menor variação (5,27%) no Relógio Condor Pulseira de Couro, sendo o maior valor de R$ 199,90 na Riachuelo e o menor valor de R$ 189,90 na Pernambucanas. No comparativo anual observou-se que nos itens Relógios, dos 9 comparados 2 tiveram decréscimo e o relógio Samart Watch apresentou menor variação, de 21,73%; já o relógio Mondaine pulseira metal ficou com menor variação, de 7,22%, 2 tiveram decréscimo.

No quesito perfumaria, a maior variação (43,50%) foi encontrada no perfume Flower By Kenzo feminino EAU de Parfum 30ml, vendido a R$ 329,90 na Renner e a R$ 229,90 na Riachuelo. A menor variação foi de 2,36% no preço do Miss Dior Feminino Eau de Parfum 100ml, sendo o maior valor R$ 829,00 na Anne Gachet e o menor valor, de R$ 809,90, na Renner e na Riachuelo. No comparativo Anual, a maior variação foi de 29,33% no Mis Dior Eau 30ml e a menor variação de 5,27% no Britney Spears Fantasy feminino Eau de Toilette 30ml

DIV. RELÓGIOS

DIVUL. FLORES

DIV. PERFUM

DIV. CELULARES

COMPARATIVO ANUAL RELÓGIOS

COMPARATIVO ANUAL PERFUMES