Desfile que homenageia Dourados é hoje em Corumbá

O município é destaque da Escola de Samba Unidos da Major Gama

Nesta segunda-feira de carnaval (20), Dourados será destaque em Corumbá. O município foi escolhido para ser a homenageada do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Major Gama, escola fundada em 1989, campeã em 2007 e segunda colocada no carnaval em 2022.

O desfile começa às 20h e Major Gama será a terceira a entrar na avenida. E todo mundo pode acompanhar essa homenagem. O evento será transmitido ao vivo pela página oficial da Prefeitura de Dourados no Facebook e no Youtube.

”Dourados é uma cidade maravilhosa, com pessoas incríveis e um potencial gigante para os negócios. Isso tudo sem esquecer da história e da riqueza cultural por conta da proximidade com o Paraguai e também pelas comunidades indígenas. Será uma honra representar a trajetória da cidade”, disse o presidente da Escola, Salim Ribeiro.

O samba enredo é assinado por Leonardo Bessa, compositor, cantor, músico, produtor musical e sambista carioca, que já esteve à frente de escolas como São Clemente e Salgueiro, ambas do Rio de Janeiro.

Bessa passeou pela história da cidade, lembrando a guerra do Paraguai, passando pela colonização e destacando o desenvolvimento de Dourados. O solo rico, as pessoas, as indústrias que estão chegando também são citados pelo compositor que eternizou na letra que a cidade é “Lugar de Gente Feliz”.

Programação

Dia 20 de fevereiro (segunda-feira)

Desfile das Escolas de Samba

Local: Passarela do Samba – Horário: 20h

GRES Estação Primeira do Pantanal

GRES Imperatriz Corumbaense

GRES Unidos da Major Gama

GRES A Pesada

GRES Unidos da Vila Mamona

Veja o samba enredo