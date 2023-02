Como transferir o WhatsApp de iPhone para Android

Trocou o seu iPhone por um Android? Saiba que tem como transferir o WhatsApp mantendo todas as suas conversas em segurança. Veja como!

Sabemos que existem diversas formas de transferir o WhatsApp iPhone para um dispositivo Android. Utilizar o backup local de conversas do iPhone ou até serviços de armazenamento na nuvem são maneiras conhecidas.

Mas também existem ferramentas com softwares próprios para realizar a transferência de dados rapidamente.

O Wondershare MobileTrans é uma dessas ferramentas indispensáveis para quem prioriza facilidade e eficiência. Em passos simples, a plataforma é capaz de transferir o WhatsApp entre dispositivos iOS, Android e Windows Phone.

Assim, se você deseja migrar os dados do celular Apple para um novo modelo Android, essa é a melhor ferramenta. Com interface intuitiva e dinâmica, os usuários não encontram dificuldades para mover seus arquivos com segurança.

Por isso, aprenda como transferir WhatsApp de iPhone para Android com a ferramenta do MobileTrans!

Transferir o WhatsApp de iPhone para Android com o MobileTrans

O MobileTrans é um poderoso software de transferência entre celulares, capaz de suportar diferentes arquivos na migração de dados.

Por exemplo, de Android para iOS, o programa é compatível com até 6 dados. Enquanto que, entre dispositivos Windows Phone e Android/iOS, a plataforma suporta 3 tipos de dados.

Esse software também dispõe de outras funcionalidades, como fazer backup do iPhone , restaurar mensagens do WhatsApp ou de dados do iTunes.

Nos próximos passos, saiba como transferir o WhatsApp do seu aparelho iPhone para Android facilmente!

Passo 1: Faça download do programa em seu computador

Antes de iniciar a transferência do WhatsApp de iPhone para Android, é necessário ter o MobileTrans devidamente baixado e instalado.

Para isso, você pode acessar o site oficial da Wondershare e obter o download gratuito do software. A plataforma ainda oferece teste grátis tanto para usuários do sistema operacional Windows ou macOS.

Com o menu inicial do software aberto, escolha o guia “Transferência de WhatsApp”, e em seguida a opção “WhatsApp”. O próximo passo é selecionar a aba “Transferir mensagens do WhatsApp” para dar início ao processo de transferência entre celulares.

Vale lembrar que o programa também é compatível com WhatsApp Business, GB WhatsApp e demais aplicativos como LINE e Wechat.

Passo 2: Conecte os aparelhos e selecione os dados para transferência

Para transferir o WhatsApp de iPhone para Android, é preciso conectar os dois smartphones ao computador.

Ao realizar a conexão via cabo USB, o programa irá automaticamente identificar os dispositivos conectados. Na opção “ Transfer WhatsApp iPhone Android ”, o MobileTrans consegue suportar 11 tipos de dados entre os sistemas.

É possível mover dados como: fotos, vídeos, contatos, músicas, mensagens de texto, calendário, lembretes, alarmes, toques e lembretes de voz. Assim, selecione todos os arquivos do WhatsApp que você deseja transferir para o aparelho novo.

Nessa etapa, lembre-se também de designar corretamente qual é o aparelho de origem e de destino. Ou seja, qual aparelho irá transferir o WhatsApp ou receber os dados escolhidos pela transferência.

Para esse caso, escolha o modelo da Apple como dispositivo de “origem” e o celular Android como o de “destino”. Se for preciso fazer alterações entre os aparelhos, a plataforma dispõe do botão “Inverter” posicionado no centro da tela.

Depois de conectar os aparelhos e confirmar a origem e destino dos dados, basta clicar no botão azul “Iniciar”.

Passo 3: Transferir o WhatsApp de iPhone para Android

Por último, dentro de alguns segundos a transferência de dados do WhatsApp será concluída.

Na tela da plataforma, também é exibida a porcentagem de arquivos transferidos. Quando a marca de 100% for atingida, o processo de transferência foi realizado com sucesso.

Ao realizar o primeiro acesso do WhatsApp no aparelho Android , o aplicativo irá automaticamente efetivar o processo de restauração de mensagens.

Fim! Com esses três passos simples, você consegue transferir o WhatsApp de iPhone para Android (ou vice-versa) sem problemas.

Transferência simples e segura!

De fato, a ferramenta do MobileTrans é ideal para transferir o WhatsApp entre dispositivos móveis. O aplicativo dispõe de soluções completas para recuperar, restaurar e exportar dados locais e do WhatsApp com praticidade.

Por isso, caso esteja em dúvida de que método tentar para transferência de arquivos, teste os recursos do MobileTrans!

Certamente, você encontrará simplicidade e eficiência para transferir seus dados sem medo ou estresse, com a garantia de manter suas informações salvas em segurança.