DAC enfrenta Ivinhema por primeira vitória fora de casa

Confronto no Estádio Saraivão pode valer a liderança para o time douradense

O Dourados AC fecha o turno desta primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense jogando fora de casa. Neste sábado (10), o DAC enfrenta o Ivinhema no Estádio Saraivão, pela quinta rodada do Grupo B e busca a primeira vitória longe do Douradão.

O comando da partida será de Paulo Henrique Vollkopf (CBF), com Eduardo Gonçalves da Cruz (CBF) e Jair Antonio de Souza Junior (FFMS) como assistentes.

Para o time douradense, a possibilidade de primeira vitória fora de casa pode valer a liderança do Grupo B. Com seis pontos, está na segunda posição, um ponto atrás do Aquidauanense que, também neste sábado, às 17h, enfrenta o Corumbaense no Estádio Arthur Marinho. Por outro lado, o Azulão do Vale, na terceira posição com quatro pontos, a ordem é reabilitação, depois de dois jogos sem vitórias.

O técnico Luis Carlos Cruz comemora a semana de trabalho e o fato de ter quase todos os jogadores à disposição. A única exceção é o meia Daniel Reis, expulso na vitória sobre o Novo por 2 a 1 no último domingo (3) e que agora cumpre suspensão automática.

“É um jogo importante que pode até nos colocar em primeiro lugar. Foi uma boa semana de trabalho, fazendo alguns ajustes que detectamos nos últimos jogos e também em relação ao nosso adversário”, disse.

Classificação

Com quatro rodadas disputadas, o Aquidauanense lidera o Grupo B com sete pontos, seguido pelo DAC com seis, Ivinhema e Corumbaense, juntos com quatro pontos cada. A lanterna é do Novo, com um ponto e que folga neste sábado.

Grupo A

15h – Estádio Laertão – Costa Rica x Coxim

16h – Estádio Sotero Zárate – Portuguesa x Operário