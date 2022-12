Cupons da campanha IPTU Premiado 2022 da prefeitura de Caarapó podem ser retirados até sexta-feira

Os cupons da campanha IPTU Premiado deste ano, promovida pela administração municipal de Caarapó, podem ser retirados na sede da prefeitura até a próxima sexta-feira (30). Para participar, o contribuinte deve comprovar o pagamento do tributo na recepção do paço municipal, que lhe dará direito aos tickets do sorteio.

Neste ano, a campanha IPTU Premiado tem como premiação um carro zero km, três motocicletas e um aparelho de TV. O sorteio será realizado no dia 31, na Praça Central. No local também haverá o tradicional show pirotécnico.

Costumeiramente, grande parte das famílias caarapoense e visitantes lotam a Praça Mário Martines Ribeiro – a Praça Central da cidade – para o evento da virada do ano. A expectativa para este ano não é diferente dos anos anteriores. O prefeito André Nezzi reforça o convite para que a população vá à praça para participar do evento, que ele considera uma forma festiva de receber o novo ano. “Será um evento bonito, de congraçamento, de confraternização, para brindarmos a chegada de 2023. A chegada do ano-novo sempre gera uma esperança de dias melhores, de realização de sonhos, e é isso que desejamos para a nossa população”, destacou o prefeito de Caarapó.

Ano-novo – curiosidades

O site Toda Matéria informa que o ano-novo, que acontece dia 1º de janeiro, corresponde a uma comemoração baseada no calendário gregoriano, também chamado de cristão ou ocidental. A partir dessa data, que é feriado nacional, tem início um novo calendário anual.

A história do ano-novo é antiga. Algumas civilizações da antiguidade comemoravam a passagem de ano em março, tendo em conta o fim do inverno e a chegada da primavera.

No império romano, a população celebrava esse dia em homenagem ao deus Jano, deus das mudanças e transições.

Foi em 46 a.C. que o imperador Júlio César decretou que nesse dia seria comemorado o ano-novo, baseado no calendário juliano.

Somente no final do século XVI essa data foi finalmente oficializada com a adoção do calendário gregoriano pela igreja católica.

Assim, com o passar do tempo, a data tornou-se um marco e, hoje em dia, a maioria dos países comemora a chegada do novo ano em 1.º de janeiro.

O significado do ano-novo é esperança, renovação e mudança. Existe muita expectativa por parte das pessoas de que esse momento celebra o abandono do que não precisamos mais com a chegada de algo novo e de muitas realizações. Por esse motivo, diversas pessoas costumam fazer listas do que pretendem iniciar e conquistar nessa nova fase.