Veículo com carga de cigarros avaliada em mais de R$ 90 mil é apreendido pelo DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na madrugada desta terça-feira (27/12), um veículo Fiat Uno Mille de cor azul carregado com 1.300 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A ação policial ocorreu na Vila São Pedro, durante um bloqueio policial para fiscalização. O condutor do Uno, um homem de 28 anos de idade, contou aos militares que foi contratado para pegar a carga na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e que tinha, como destino final, o Distrito de Vila Vargas.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de noventa e um mil reais.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e fazer denúncia através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.