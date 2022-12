Estado leva infraestrutura e qualidade de vida a Bodoquena com investimentos de R$ 41 milhões

Acompanhando o crescimento da cidade, que se expande no agronegócio, em serviços e no turismo, o Governo do Estado levou infraestrutura e outros benefícios a Bodoquena nestes últimos oito anos que totalizam R$ 41,6 milhões em investimentos.

A pavimentação asfáltica na área urbana e de rodovias importantes para o escoamento da produção, fluxo de turistas e melhor acesso aos assentamentos rurais e áreas indígenas foi uma das prioridades, em atendimento às reivindicações das lideranças políticas e das comunidades.

Somente em infraestrutura – inclui, além do asfalto, obras de saneamento básico, drenagem de águas pluviais e pontes de concreto -, obras entregues pelo governador Reinaldo Azambuja somam R$ 25,3 milhões. “A nossa parceria com a gestão do governador Reinaldo Azambuja é muito positiva”, afirma o prefeito Kazuto Horii. “Mesmo durante a pandemia, o governo manteve os compromissos e os investimentos, atendendo todas as demandas, inclusive na zona rural”, completa.

Obras prioritárias

O governador Reinaldo Azambuja afirmou que os investimentos são frutos de um trabalho que envolveu medidas duras e até impopulares. “Optamos por fazer um governo responsável, diminuímos o tamanho da máquina pública, reduzindo os gastos com o próprio governo para investir no bem-estar da população”, afirmou o governador.

Bodoquena ganhou melhor ordenamento urbano e mais qualidade de vida aos moradores com o fim dos buracos, poeira e lama com a chegada do asfalto e drenagem na avenida João de Souza Pereira e ruas José M. Ferreira, Assembleia de Deus e João Santana e acesso ao Loteamento Bandeira II.

O Governo ainda fez a reforma do prédio da Delegacia de Polícia de Bodoquena, assim como a construção de ponte de concreto sobre o Rio Salobra, que fica no Assentamento Canaã, e a pavimentação da rodovia MS-339, na Serra das Três Cruzes.

O Estado também atendeu o município com recursos para a reforma e ampliação do Hospital Municipal Francisco Sales e melhorias das escolas. Foram destinados R$ 5,3 milhões para a construção de 164 moradias habitacionais e R$ 700 mil na segurança pública, com a aquisição de novas viaturas, mobiliário e sistema de radiocomunicação.