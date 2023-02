Coren-MS cobra urgência na reposição de profissional de Enfermagem em Campo Grande

Após tentativa de reunião com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e com a secretária de gestão de pessoas, Maria das Graças, o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS) encaminhou por ofício solicitação de reposição de 39 enfermeiros e 80 técnicos de enfermagem em caráter imediato.

A preocupação do Coren-MS é com o atendimento das necessidades de saúde da população, como a vacinação, pré-natal, puericultura e entre todos os outros procedimentos realizados diariamente na rede pública. Além disso, a escassez de profissionais de enfermagem leva a sobrecarga dos que estejam atuando, logo, pode afetar a saúde do trabalhador, além de gerar descontentamento por parte da população, inclusive a possibilidade de violência contra os profissionais.

O Conselho chamou atenção que, mais de 80% dos profissionais de enfermagem são do sexo feminino e possui dupla e até tripla jornada de trabalho, ao considerar a responsabilidade os fazeres domésticos com os filhos. Cabe destacar as importantes contribuições dos profissionais de enfermagem no enfrentamento do momento epidemiológico que inclui covid, dengue, entre outras doenças prevalentes.

O presidente do Coren-MS, Dr. Sebastião Duarte, se reuniu com o secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, por três ocasiões. Foram apresentados os relatórios de fiscalização em que foram descritos as unidades de saúde que possuem vacância. Mas até o momento não foram supridas de profissionais.