Waldecir Fernandes solicita reforma e construção de equipamentos de esporte e lazer

Na manhã desta terça feira, 14 de fevereiro, o vereador Waldecir Fernandes fez uso da tribuna da Câmara de Vereadores para solicitar ao prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de obras André Manosso duas benfeitorias importantes para o munícipio de Ponta Porã.

A primeira diz respeito a construção de uma pista Poliesportiva PUMPTRACK, BMX, Patins e Skate, no Horto Florestal. O pedido se justifica, pois, a construção de uma pista Poliesportiva desta categoria nas proximidades do Horto Florestal possibilitaria a prática esportiva de modo seguro, ampliando o leque de atrações do Horto Florestal.

Com o aumento do número de esportistas frequentando o local, teríamos ali um espaço com condições de segurança maiores do que as atuais, além de aproveitar um lugar que existe para oferecer o exercício de uma nova modalidade de esporte.

A segunda indicação apresentada pelo vereador Waldecir Fernandes também faz pedido ao prefeito Eduardo Campos, bem como ao Secretário de obras André Manosso, e à Secretária de Educação Mirta Eloisa Londolfi Salinas, solicitando a reforma da quadra Porãbask (Oscar Schimidt) no Jardim Ivone

“Com a viabilização da referida quadra e melhorias necessárias, a população poderá praticar atividades esportivas proporcionando hábitos saudáveis na comunidade, tanto para adultos como para crianças. Além disso, será um espaço para a promoção de eventos comunitários.” Foi o que alegou o parlamentar ao fazer o seu pronunciamento.