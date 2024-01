Comitê de Sustentabilidade da Fiems conhece iniciativas da Ambiental MS Pantanal

Na intenção de trocar experiência e ampliar o escopo de ações possíveis na indústria de Mato Grosso do Sul, o Comitê de Sustentabilidade da Fiems recebeu, na última quarta-feira (24/01), a equipe da Ambiental MS Pantanal, uma das concessionárias da Aegea Saneamento, para apresentar iniciativas em ESG (Meio Ambiente, Social e Governança).

Para a assessora do Núcleo de ESG e Sustentabilidade da Fiems, Cláudia Borges, além de levar a agenda ESG para indústria, é importante realizar conexões que impulsionam essas ações e o compartilhamento de ideias é estratégico.

Segundo Cláudia, ações nas áreas de saneamento, água e tratamento de esgoto estão diretamente relacionadas à atividade industrial. “A infraestrutura básica para consolidar e impulsionar a indústria é importante, bem como fazer a conexão de diversos atores. Isso impulsiona a agenda ESG em Mato Grosso do Sul. Trazer a realidade de cada organização é necessário para pensarmos juntos o desenvolvimento do Estado, além de estar conectado com iniciativas nacionais e internacionais, como o Pacto Global”, ressaltou.

O diretor-presidente da Ambiental MS Pantanal, Paulo Antunes, explicou que, além de também ser signatária do Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), a instituição é integrante do Fórum Econômico Mundial. Mencionou conquistas na captação de financiamentos vinculados ao cumprimento de metas ESG, por meio de Sustentability-linked bonds, e possui a ISO 37001, de Gestão Antissuborno.

Outra iniciativa de sucesso dentro da empresa é o Comitê de Diversidade e Inclusão, cujas ações resultaram em índices considerados relevantes como a redução de 15% no consumo de energia, a ocupação de 45% dos cargos de liderança por mulheres e 27% por pessoas negras.

Conforme Antunes, as medidas são essenciais para alcançar os objetivos da empresa em Mato Grosso do Sul. “Queremos ser o primeiro Estado do Brasil a alcançar a universalização. Desta forma, vamos deixar de lançar diariamente cerca de 300 milhões de litros de esgoto bruto em nossos rios”, calcula.

A Aegea está presente em 500 municípios em todas as regiões do Brasil. Campo Grande foi a primeira cidade do País a ter o serviço de água e esgoto a ser repassada para iniciativa privada, no caso, à Águas Guariroba, hoje parte da concessionária, e uma das únicas com índice de cobertura considerado universal.

Por meio de PPP (Parceria Público-Privada), a concessionária se tornou responsável pelo serviço ofertado pela Sanesul, de saneamento. Desta forma, a Ambiental MS Pantanal firmou contrato para gerir o serviço por 30 anos. A intenção é levar coleta e tratamento de esgoto para 98% dos municípios atendidos até 2031.

A empresa conta ainda com programas de preservação e educação ambiental, como o Floresta Viva, Corumbá Mais Sustentável, Rios Cristalinos em Bonito; e de responsabilidade social, como o Respeito dá o Tom. Antunes também destacou iniciativas como a criação de fertilizante orgânico a partir de lodo. A intenção é entregar parte da produção de forma gratuita para recuperação de áreas degradadas.

Também participaram da reunião o superintendente do IEL, José Fernando Gomes do Amaral; o coordenador do CIN (Centro Internacional de Negócios), Jean Assef, e o coordenador de Cultura do Sesi, Bruno Sampaio, além de representantes da Diretoria de Comunicação, de Gerência de Desenvolvimento de Pessoas e Coordenadoria de Planejamento da Fiems.