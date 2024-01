Divulgados locais de provas do processo seletivo do Voucher Desenvolvedor

Voucher Desenvolvedor é programa realizado em parceria pelo Senac MS e o governo do Estado



Foram divulgados os editais com os locais de provas do processo seletivo do programa Voucher Desenvolvedor, realizado em parceria pelo Senac MS e o governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e da Secretaria Estadual de Educação (SED). As provas serão realizadas domingo, dia 28, das 9h às 12h, em cinco municípios do Estado.

Para conferir o ensalamento o candidato deve acessar AQUI e baixar o edital

Nº 003/2023, com a convocação da prova escrita ou acessar a área do candidato. As provas serão realizadas em Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas. Os portões serão fechados às 09h.

A FAPEC não enviará nenhum tipo de correspondência aos candidatos informando os locais e horários de realização das provas. É atribuída aos candidatos a responsabilidade pelo conhecimento dos respectivos locais e horário. Recomenda-se que o candidato compareça ao local de realização das provas com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado para fechamento dos portões, portando somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, e de um documento de identidade original com foto.

Programa – O programa “Voucher Desenvolvedor” vai capacitar 540 pessoas, de forma gratuita, no curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. A maior parte das vagas (400) é exclusiva para os alunos que concluíram ou estejam cursando o ensino médio na rede pública de ensino, e as demais (140) são disponibilizadas para o público em geral.

O profissional Técnico em Desenvolvimento de Sistemas é responsável pelo desenvolvimento de sistemas web, mobile e desktop, e nesse contexto realiza a análise de requisitos, desenvolve, testa e publica as aplicações. Executa operações de manutenção de aplicações já desenvolvidas, fornece suporte junto ao usuário e auxilia na gestão dos projetos de Tecnologia da Informação.