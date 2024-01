Juscelino Cabral destaca importância do agronegócio no desenvolvimento nacional

Vereador prestigia primeira edição da feira SuperAgro 2024, realizada em Dourados nesta semana

O vereador Juscelino Cabral (PSDB) marcou presença na abertura da primeira edição do SuperAgro, evento reconhecido nacionalmente como referência técnica e comercial do agronegócio brasileiro, que faz parte do calendário de eventos do agronegócio nacional e local.

A edição de 2024, realizada numa propriedade rural de Dourados, teve início na quarta-feira (24) e encerramento na quinta (25), e contou com a participação das principais empresas expositoras de sementes, produtos químicos, fertilizantes, especialidades, maquinários, serviços e agricultura digital.

“O setor agrícola, em sua totalidade, representa a nossa economia e proporciona o alimento que chega às mesas dos brasileiros. Estamos aqui para participar e aproveito para parabenizar os organizadores deste maravilhoso evento, o SuperAgro 2024”, disse Juscelino.

A feira reuniu dezenas de expositores, que apresentaram suas soluções para produtores rurais, estudantes, profissionais da área, pesquisadores e interessados pelo setor nessa importante região produtora do país. Estiveram presentes as principais empresas do agronegócio dos diversos segmentos.

“O agronegócio do Mato Grosso do Sul desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico do Brasil, não só impulsionando o crescimento regional, mas também elevando a posição do país como um líder global na produção de alimentos e commodities*”, concluiu Juscelino.

*As commodities são mercadorias, principalmente de origem primária, produzidas em larga escala. Elas possuem grande valor comercial, uma vez que são negociadas nos mercados internacionais. As commodities apresentam grande capacidade de comercialização e armazenagem, visto que são amplamente utilizadas como matérias-primas para a produção de diversos bens industrializados.