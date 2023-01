Com Supercopa, Abel ultrapassa Felipão e chega ao 3º lugar no ranking de técnicos campeões pelo Verdão

Ao término do jogo no qual o Palmeiras conquistou a Supercopa do Brasil neste sábado, o técnico Abel Ferreira rasgou elogios ao nível de atuação de Palmeiras e Flamengo no confronto que aconteceu no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. As informações são da Gazeta Esportiva.

“Na minha opinião foi um dos melhores jogos que eu disputei desde que estou na América do Sul. São dois elencos muito qualificados, as duas equipes querendo jogar para ganhar”, disse o treinador, que viu justiça na conquista palmeirense. “Fomos melhores no primeiro tempo, inclusive sofremos um gol contra a corrente do jogo, mas faz parte. Mais uma vez a nossa equipe mostrou durante todo o jogo uma força mental muito grande, porque estiveram sempre focados naquilo que são as nossas tarefas individuais e coletivas. Acho que fomos vencedores justos”, complementou o treinador.

Além do alto nível técnico exigido na partida, o Palmeiras precisou ter controle emocional para lidar com um confronto que teve sete gols, além da tensão em duelos mais quentes.

O técnico Abel Ferreira elogiou a capacidade de seus atletas em reagirem às situações adversas dentro da partida, em busca da vitória, que veio com o gol heroico de Gabriel Menino na segunda etapa.

“Nesses tipos de jogos precisamos ter a capacidade de estarmos focados e tranquilos, perceber os momentos do jogo. E esse jogo foi realmente extraordinário para colocar a prova as nossas emoções”, destacou o treinador.

A conquista inédita da Supercopa do Brasil para o Palmeiras tem sabor especial para Abel Ferreira, que conquistou a sua sétima taça pelo Verdão e ultrapassou Felipão no ranking histórico de treinadores com mais títulos pelo clube. Ele empata com Ventura Cambon na lista, e fica atrás apenas de Oswaldo Brandão (dez títulos) e Vanderlei Luxemburgo (oito títulos), mas pode mirar outras conquistas para a temporada.

Relembre os títulos de Abel Ferreira pelo Palmeiras:

Supercopa do Brasil (2023)

Brasileirão (2022)

Recopa (2022)

Paulistão (2022)

Libertadores (2020 e 2021)

Copa do Brasil (2020).