Com aumento de casos de dengue, Olavo Sul recomenda central de testagem em Dourados

O vereador Olavo Sul (MDB) recomendou à Secretaria de Saúde de Dourados a implantação de uma “Central da dengue”, com testagem da doença nos períodos da manhã e da tarde. Nos postos de saúde é grande a procura de pacientes com sintomas da doença. Sem material para coleta, o número de casos pode ser grande na cidade.

Olavo tem percorrido postos de saúde e conversado com a comunidade. Nas últimas semanas tem sido grande a presença de pacientes com queixas de sintomas da dengue, como dores no corpo, mal estar, febre.

Como os postos não receberam do Ministério da Saúde material de coleta para fazer o exame de dengue, pacientes têm que recorrer a UPA, contudo, a única unidade 24 horas da cidade pode enfrentar superlotação. “Como os postos estão com essa dificuldade de fazer o exame, o município poderia dispor de um local para o teste rápido, como ocorreu com a Covid-19”, sugere Olavo Sul.

A medida tem como objetivo agilizar o serviço e prestar melhor atendimento à população. Último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, de 23 de fevereiro, mostra Dourados com 106 prováveis casos de dengue, o que coloca a cidade em baixa incidência, já que o município tem 260 mil habitantes. Os dados são repassados pelo município ao Estado.

Contudo, conforme alerta Olavo Sul, os números de casos de dengue podem ser bem maiores, já que exames não estão sendo feitos nos postos e a procura por pacientes com sintomas da doença aumentou consideravelmente.

A infecção por dengue pode ser leve ou grave, provocando morte. No mês passado, o atleta de futebol Júlio César Arthur da Costa Escobar, de 15 anos, morreu vítima da doença em Dourados.

Embora a dengue se desenvolva de forma mais grave em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, pacientes jovens e sem histórico de doenças, como Arthur, também podem ser vítimas da dengue.