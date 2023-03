Senai oferece minicursos especiais para celebrar mês das Mulheres

Seja para se qualificar para uma vaga, conhecer uma nova profissão ou simplesmente pelo prazer de aprender algo novo. Para celebrar o mês das mulheres, a equipe do Senai elaborou uma programação especial de minicursos, com preços acessíveis, que serão oferecidos no decorrer de março. As matrículas podem ser feitas pelo link: https://lnkd.in/d_Cc9y7P.

Conforme dados da CNI (Confederação Nacional das Indústrias), mulheres representam mais de 60% dos alunos do Senai, no Brasil. O grande desafio é ampliar também a participação do trabalho na indústria, onde hoje elas respondem por 30% dos empregos.

Além de formar, o “Mulheres na Prática Senai” é uma oportunidade para conhecer a estrutura e as equipes da instituição, funcionando como estímulo para continuidade dos estudos, em nível técnico ou superior. Atualmente, o Senai Mato Grosso do Sul conta com 5.272 alunas, o que representa 35% do total de matriculados.

“Os minicursos buscam trazer mais autonomia para rotina das mulheres, além de funcionarem como forma de agregar competências ao seu desempenho profissional. Sabemos dos grandes desafios impostos a nós pelo mercado de trabalho e o contato com o Senai pode abrir portas através da formação profissional”, explica a gerente de Negócios do Senai, Cecília Fraga.

Cada vez mais as empresas enxergam as mulheres como peças-chave no mercado, e dessa forma, buscam aumentar o quadro de funcionários e alcançar metas de igualdade de gênero, seguindo estratégias de Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG, na sigla em inglês). A formação profissional é essencial para alcançar tais objetivos.

Os minicursos têm cargas horários de 4h a 20h e serão oferecidos na Faculdade Senai Campo Grande e na Faculdade Senai da Construção. Os preços variam entre R$ 55,90 e R$ 209,90.

Confira as opções de cursos disponíveis:

Faculdade Senai de Campo Grande

(Rua Eng. Roberto Mange, 194 – Amambai)

Mecânica Automotiva Básica (20h)

20 a 24/03 (Segunda a Sexta) – Noturno

R$ 145,90

Manutenção de Ar-condicionado Split (20h)

27 a 31/03 (Segunda a Sexta) – Vespertino

R$ 209,90

Pequenos Reparos de Refrigeração Doméstica e Ar Condicionado (20h)

20 a 24/03 (Segunda a Sexta) – Noturno

R$ 175,90

Como Fazer Instalações Elétricas Residenciais (20h)

27 a 31/03 (Segunda a Sexta) – Noturno

R$ 209,90

Curso Básico de Eletricista (20h)

20 a 24/03 (Segunda a Sexta) – Matutino

R$ 209,90

Recepção e Atendimento – Noções de Informática (20h)

27 a 31/03 (Segunda a Sexta) – Vespertino

R$ 119,90

Como se Vestir Bem Sempre – Moda Básica Senai (8h)

Turma 1 – 17/03 | Turma 2 – 18/03 (Sexta e Sábado) – Matutino

R$ 79,90

Colorimetria no Design de Moda (8h)

Turma 1 – 24/03 | Turma 2 – 25/03 (Sexta e Sábado) – Matutino

R$ 79,90

Costura Criativa e Empreendedorismo (20h)

20 a 24/03 (Segunda a Sexta) – Noturno

R$ 175,90

Faculdade Senai de Construção

(Avenida Rachid Neder, 1.939 – Monte Castelo)

Oficina de Artefatos em Madeira (16h)

20 a 23/03 (Segunda a Quinta) – Noturno

R$ 149,90

Como Pintar Ambientes Internos (16h)

20 a 23/03 (Segunda a Quinta) – Noturno

R$ 149,90

Meios de Economizar Energia na Sua Residência (4h)

18/03 (Sábado) – Matutino

R$ 55,90

Instalação de Câmeras de Segurança (16h)

18/03 (Sábado) – Matutino

R$ 55,90

Como Decorar Sua Sala de TV (4h)

18/03 (Sábado) – Matutino

R$ 55,90

Como Deixar Sua Casa Mais Funcional (4h)

25/03 (Sábado) – Matutino

R$ 55,90

Como Evitar Acidentes Domésticos (4h)

25/03 (Sábado) – Matutino

R$ 55,90

Como Utilizar Ferramentas Elétricas Manuais (8h)

Turma 1 – 17/03 | Turma 2 – 18/03 (Sexta e Sábado) – Noturno/Matutino

R$ 79,90

Como Tornar Sua Casa Mais Sustentável (4h)

25/03 (Sábado) – Matutino

Serviço – Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 0800 707 0745, (67) 3365-7861 e (67) 99207-4650.