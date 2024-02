Com 75% de execução, obra de iluminação solar no anel viário de Ponta Porã avança para a reta final

Com 75% de execução, a instalação do sistema de iluminação pública no anel viário norte e sul de Ponta Porã segue para a reta final e deve ser concluída até abril, segundo a Superintendência de Energia e Saneamento da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

Feita com luminárias de LED-Solar de 60 e 100 watts, a iluminação é custeada pela secretaria estadual, que investe R$ 8 milhões na obra. Na parceria com a Prefeitura de Ponta Porã, o recurso foi repassado para a gestão municipal, que licitou, contratou e atualmente fiscaliza a obra.

Conforme projeto, o anel viário norte terá ao todo 238 postes de concreto e 27 ornamentais. Já no anel viário sul serão 538 postes de concreto e 298 ornamentais. O contrato da obra ainda contempla a Rua Guia Lopes, onde os postes já existentes vão receber 13 braços em tubos de aço.

A construção do anel viário de Ponta Porã, nos setores norte e sul, também é uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, que soma quase R$ 100 milhões. Com a iluminação em mais de 22 quilômetros de todo o contorno viário, motoristas e ciclistas serão beneficiados, já que uma ciclovia está em construção no trecho.