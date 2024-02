Operação deflagrada pelo Dracco em MS mira organização criminosa de lavagem de dinheiro 

Investigação identificou núcleo da organização responsável pela entrada de drogas

Operação deflagrada nesta terça-feira em Mato Grosso do Sul pelo Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) mira organização criminosa de lavagem de dinheiro e entrada de drogas.

Segundo o Midiamax, são ao todo 18 mandados de prisão temporária e busca e apreensão, sendo que em Mato Grosso do Sul são três mandados em Corumbá. Não há informações se algum alvo foi preso em Corumbá e a quantidade de material apreendido.

Durante a ação, foram presos líderes e operadores financeiros do esquema, apreendidos valores e bens obtidos como proveito do crime, e documentos relacionados aos fatos.

Os mandados foram expedidos pelo Piauí. As buscas e prisões foram cumpridas com apoio da Polícia Civil de São Paulo e Polícia Civil do Mato Grosso do Sul.

Ao conseguir localizar e prender esse foragido no estado de São Paulo, a Polícia Civil obteve informações relevantes sobre a estrutura financeira da organização criminosa.

Essa engenharia financeira permitia o pagamento de drogas que entravam no país pela fronteira com a Bolívia, bem como a operação logística necessária para transportar essa droga ao sudeste do país e estados nordestinos de destino final.