Cinco são presos pelo DOF com mais de meia tonelada de drogas em veículos roubados

Dois carros que seguiam juntos acabaram chocando-se na rodovia e saindo da pista ao perceber à presença dos policiais

Uma ação de policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na MS-164, em Maracaju, resultou na apreensão de 622 quilos de drogas e na recuperação de três veículos com queixa de roubo, furto e estelionato. Cinco pessoas foram presas em flagrante.

Os policiais faziam policiamento na rodovia, quando deram ordem de parada ao condutor de um Nissan/Tiida, que seguia em direção à cidade de Maracaju. O motorista não obedeceu a ordem de parada e iniciou um acompanhamento. Após alguns quilômetros, ele perdeu o controle da direção e saiu da pista sendo alcançado e preso.

No Tiida, os policiais encontraram 550 quilos de maconha e 72 quilos de skunk. O autor, de 22 anos de idade, disse que pegou o veículo carregado em Ponta Porã e levaria até Campo Grande, onde receberia R$ 3 mil pelo transporte.

Enquanto os policiais aguardavam apoio do Guincho da unidade, um casal que seguia em um VW/Saveiro foi abordado, sentido Maracaju/Ponta Porã. A mulher de 26 anos, que conduzia o veículo, e o passageiro de 21 anos, não souberam informar o motivo da viagem.

Em checagem aos agregados da Saveiro os policiais constaram que o veículo havia sido furtado no último dia 14 em Brasília (DF). Ao serem questionados, a dupla não informou de quem pegou ou automóvel nem para onde estaria levando.

Ainda no mesmo local, duas pessoas que seguiam em um Ford/Ka e Nissan/Versa, tentaram furar o bloqueio policial do DOF. Na fuga, eles colidiram com o veículo que estava carregado com droga e apreendido pelos policiais e acabaram parando em meio à uma plantação de soja.

Um Ford/Ka ficou tombado. O motorista de 25 anos afirmou que estaria seguindo para Ponta Porã, onde carregaria o veículo com contrabando. O carro só estava com o banco do motorista. Em checagem, os policiais constataram uma queixa de estelionato registrado na cidade de São Paulo, no ano passado.

O veículo Versa que seguia junto também estava sem os bancos dos passageiros. O motorista de 29 anos disse que iria para Ponta Porã carregar o veículo com contrabando. O carro havia sido roubado na cidade de Itapevi (SP) em novembro do ano passado. As cinco pessoas detidas, foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Civil de Maracaju, junto com a droga e os veículos apreendidos.