Câmara de Dourados abre ano legislativo com sessão solene na segunda-feira

Primeira sessão ordinária do ano será realizada na tarde de terça-feira

Em sessão solene na noite de segunda-feira (06), a Câmara de Dourados vai dar início aos trabalhos legislativos de 2023. A abertura da 3ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura contará com as presenças de representantes dos poderes constituídos do município e é aberta ao público em geral.

Marcada para as 19 horas, a solenidade deverá contar com a presença do prefeito Alan Guedes (PP), para apresentar a mensagem do poder executivo aos vereadores e à sociedade douradense.

O presidente Laudir Munaretto (MDB) apresentará um breve balanço das atividades de 2022 e falará sobre a expectativa para o ano que se inicia. Líderes partidários também se pronunciarão. Haverá ainda a bênção ecumênica e apresentações culturais.

Mudanças

O legislativo retoma os trabalhos com alteração na sua composição. A vereadora Tânia Cristina (PP) assumiu na quinta-feira (02) a vaga da vereadora Lia Nogueira (PSDB), que renunciou ao mandato no parlamento municipal para assumir cadeira na Assembleia Legislativa de MS.

A mesa diretora também foi alterada em sua composição em relação aos dois primeiros anos da atual Legislatura. Laudir Munaretto foi mantido na presidência; Cemar Arnal (SD), que era vice-presidente assumiu a primeira-secretaria; Mauricio Lemes (PSB) é o novo vice-presidente e a vereadora Liandra Brambilla (PTB) foi mantida na segunda-secretaria.

Sessão Ordinária

A primeira sessão ordinária do ano será realizada na terça-feira (07), a partir das 15 horas. Na pauta, a nova composição das 19 comissões permanentes da Casa de Leis.