CCZ segue com campanha de vacinação antirrábica de forma itinerante

A Prefeitura Municipal de Dourados, por meio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), segue com a Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos a partir dos 3 meses de vida. Durante esta semana, a imunização segue nos distritos de forma itinerante e um ponto fixo no centro de Dourados.

O médico veterinário Luís Carlos Luciano Júnior, coordenador do CCZ, destaca que as ações são realizadas em todas as regiões do município. “Chegou a vez da vacinação ser feita nos distritos. Além da vacinação casa a casa, estaremos também com ponto fixo. É muito importante a população participar. A vacina é gratuita”, informa.

Veja cronograma para semana:

⦁ Segunda-feira (15 de agosto)

Itinerante (casa a casa) – Aldeia Panambizinho.

⦁ Terça-feira (16 de agosto)

Itinerante (casa a casa) no distrito de Panambi.

⦁ Quarta-feira (17 de agosto)

Itinerante (casa a casa) no distrito de Picadinha.

⦁ Quinta-feira (18 de agosto)

Itinerante (casa a casa) no distrito de Cerrito e Kilombolas.

⦁ Sexta-feira (19 de agosto)

Itinerante (casa a casa) no Altos da Lagoa.

⦁ Sábado (20 de agosto)

Ponto Fixo: Magazine Luiza (Avenida Marcelino Pires, nº 1666 – Centro)

Horário: das 8h às 13h

É importante ressaltar que a campanha passa pelos bairros da cidade, no entanto, o CCZ mantém vacinação permanente, na rua Vicente Lara, 855, Jardim Guaicurus. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13 às 17h.

Outras informações são fornecidas pelos telefones (67) 3411-7753 e (67) 99960-9028 (whatsapp).