Latina Seeds leva sua expertise em sorgo para o Andav 2022

Expectativa é de que a área de sorgo no Brasil em 2022 seja 22,3% superior ao que foi cultivado ano passado

Uma parceira de confiabilidade e de resultados para o mercado de insumos agropecuários quando o assunto é sementes. É com este perfil que a Latina Seeds chega ao Congresso Andav (Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários) 2022, que acontece entre 17 e 19 de agosto, no Transamérica Expo Center, em São Paulo (SP). A empresa brasileira, que também atua em outros países da América do Sul, carrega um portfólio cada vez mais diversificado e atualizado quando o assunto é sorgo e milho.

Sua expertise em relação ao cultivo e aproveitamento do sorgo (forrageiro gigante, biomassa, sacarino, grão, etc.), por exemplo, projetou a Latina Seeds no contexto das cadeias produtivas graças a um trabalho que une genética, tecnologia, rentabilidade e acompanhamento técnico.

E agora, com todo seu conhecimento e reconhecida qualidade das cultivares, a empresa ganha função estratégica para as revendas agrícolas e pecuárias. Boletim da Conab, divulgado em julho deste ano, projeta que a área com lavouras de sorgo em 2022 será 22,3% superior ao que foi cultivado ano passado. E vai além: a produtividade tende a ter um incremento de 18,4% e um volume, em toneladas, 44,8% maior.

Criada em 2017, a Latina Seeds se prepara para novos saltos de mercado, vem ampliando seu quadro e mantém constante qualificação de sua equipe para ficar cada vez mais próxima das empresas parceiras e produtores rurais. Entregar resultados está no seu DNA e é garantia de bons negócios para algumas das principais cadeias agropecuárias.